Espectáculos

Shakira rompe en llanto en pleno concierto en México al cantar tema inspirado en Gerard Piqué, su expareja: "No puedo sacarte de mi mente"

¿Todavía lo recuerda? La cantante colombiana Shakira conmovió al público de Querétaro al interpretar 'Última', una balada profundamente personal que habla sobre su separación con Gerard Piqué.

Shakira se inspiró en su ruptura con Piqué para lanzar 'Última'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/TikTok
Shakira se inspiró en su ruptura con Piqué para lanzar 'Última'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/TikTok

Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira 'Las mujeres ya no lloran' durante su presentación en Querétaro, México, al no poder contener el llanto mientras interpretaba el tema 'Última', una canción que forma parte de su álbum más reciente y que refleja el dolor vivido tras su separación con Gerard Piqué.

El evento, que tuvo lugar como parte de su regreso a los escenarios con material inédito luego de siete años, dejó en evidencia el lado más vulnerable de la artista. Vestida con un traje plateado lleno de espejos, y sin recurrir a sus habituales coreografías, Shakira se quedó inmóvil frente al micrófono, visiblemente afectada por la carga emocional de la letra, la cual muchos de sus seguidores asocian directamente con el final de su relación con el exfutbolista español.

Shakira llora en concierto en México al cantar tema inspirado en Piqué

Durante el concierto en el Estadio Corregidora, diversos asistentes captaron el momento exacto en el que la intérprete de 'Monotonía' rompió en llanto mientras entonaba las líneas más dolorosas de 'Última'. La cantante se vio obligada a pausar brevemente su interpretación y cedió el micrófono al público, que respondió con gritos de aliento.

El verso que provocó su quiebre emocional fue: “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente…”. Luego, con la voz entrecortada, intentó continuar con el tema, pero la emoción fue más fuerte: “Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?”. Al no poder seguir, la colombiana quedó de pie observando a sus fanáticos, quienes coreaban su nombre en muestra de apoyo.

‘Última’: la canción más personal del nuevo álbum de Shakira

'Última' es uno de los temas más destacados de 'Las mujeres ya no lloran', el álbum que Shakira lanzó el 22 de marzo de 2024. Esta producción representa su primer trabajo con canciones inéditas desde 2017 y ha sido descrita por la propia cantante como un proyecto profundamente liberador.

En una entrevista con The New York Times, la artista confesó que la inclusión de esta canción fue un reto emocional, ya que simboliza el cierre de un ciclo sentimental de más de una década con Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha. “Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo”, declaró.

A diferencia de otros éxitos recientes como BZRP Music Sessions #53, donde predomina un tono más desafiante, 'Última' es una balada introspectiva que retrata el duelo emocional tras una ruptura amorosa. Algunos de sus versos más significativos incluyen: “Tú querías salir y yo quedar contigo en casa", “más fácil era mezclar el agua y el aceite", "y que para mí todo era poco, insuficiente".

La historia detrás de la separación entre Shakira y Gerard Piqué

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué se confirmó en junio de 2022, luego de más de diez años juntos. La separación estuvo marcada por rumores de infidelidad por parte del exfutbolista con Clara Chía, quien más tarde sería confirmada como su nueva pareja. Durante ese periodo, la cantante optó por volcar su dolor en la música, lo que derivó en una serie de lanzamientos que conquistaron las plataformas digitales.

Canciones como 'Te felicito', 'Monotonía' y la sesión con Bizarrap sirvieron como vehículo para narrar los sentimientos que atravesó tras la traición, siendo Última el capítulo final de esa etapa. En sus propias palabras, representa “el cierre de un proceso muy doloroso, pero necesario”.

