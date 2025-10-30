HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Muere Floyd Roger Myers Jr., actor del ‘Príncipe del rap’, a los 42 años: interpretó a Will Smith cuando era niño

Actor Floyd Roger Myers Jr. ganó fama mundial al dar vida a Will Smith cuando niño en la icónica serie ‘El príncipe del rap’. 

Muere Floyd Roger Myers Jr había sufrido tres infartos en los últimos tres años. Foto: TNX.
Muere Floyd Roger Myers Jr había sufrido tres infartos en los últimos tres años. Foto: TNX.

Floyd Roger Myers Jr. murió a los 42 años la madrugada del miércoles 29 de octubre a causa de un infarto en su casa de Maryland, Estados Unidos. El actor alcanzó fama mundial tras interpretar a Will Smith cuando era niño en la serie ‘El príncipe del rap’.

La madre del interprete, Renee Trice, confirmó la noticia al medio TMZ y reveló que su hijo había sufrido tres ataques cardiacos en los últimos tres años. Además, contó que conversó con él la noche anterior a su fallecimiento. Él deja cuatro hijos.

La hermana de Floyd Rogers Myers lamentó su partida, describiéndolo como “un padre preocupado por sus hijos, hermano amoroso y amigo cuya bondad y calidez tocaron todos los que lo conocieron”. Esta declaración fue publicada a través de la página GoFundMe, con el fin de recaudar fondos para los gastos funerarios.

PUEDES VER: Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

lr.pe

Muere Floyd Roger Myers Jr. ¿Quién fue el actor?

Floyd Roger Myers Jr. saltó a la fama en la televisión gracias a su papel en la serie ‘El príncipe del rap’, en 1992, interpretando a Will Smith cuando era niño. Ese mismo año interpretó a un joven Marlon Jackson en la serie ‘The Jacksons: An american dream’, junto a Ángela Basset, ganadora de un Oscar honorifico.   

Tras su paso por la actuación, el actor cofundó la Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la salud mental en los hombres. Justamente tras su fallecimiento, este grupo le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Descansa en paz, hermano. Nunca serás olvidado. La misión continuará en tu honor”. Durante los últimos años afrontó problemas de salud.

PUEDES VER: Muere Song Jae-rim a los 39 años de edad: actor surcoreano fue encontrado con una reveladora carta

lr.pe

¿Qué actores de ‘El príncipe del rap’ han fallecido?

La muerte de Floyd Roger Myers Jr. se suma a la del protagonista James Avery, el recordado ‘Tío Phil’, quien falleció en 2013 y significó un duro golpe a los fans de ‘El príncipe del rap’. También partió Malcolm-Jamal Warner en julio de este año a los 54 años.

Otras figuras de la icónica serie estadounidense que perdieron la vida fueron John Wesley, el popular Dr. Hoover, en 2019 y de John Amos, Fred Wilkes, en 2024.

