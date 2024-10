El creador de contenido Giacomo Benavides, hijo de Alfredo Benavides, sorprendió a los internautas al volverse viral por estar junto a Millie Bobby Brown en el concierto de Sabrina Carpenter en Atlanta, donde también estaba su compañero de 'Stranger Things', Noah Schnapp.

¿Qué paso con Giacomo Benavides con Millie Bobby Brown en el concierto de Sabrina Carpenter?

En el más reciente concierto de Sabrina Carpenter en Atlanta, el influencer Giacomo Benavides se volvió viral al estar al lado de Millie Bobby Brown mientras era 'arrestada' por la rubia cantante. En uno de los momentos más comentados del show, la exchica Disney elige a una persona del público y le pone esposas "por ser muy sexy". En esta ocasión, escogió a la actriz de 'Stranger Things'.

Mientras todo esto ocurría, Giacomo estaba de pie detrás de Millie Bobby Brown como parte del público, mostrándose claramente emocionado por lo vivido. Luego de que el segmento terminara, Benavides se tomó fotos con la actriz y publicó un emotivo vídeo en redes. "¿Qué acaba de pasar?", escribió el influencer publicando un clip del momento en su cuenta oficial de Instagram.

Sabrina Carpenter 'arresta' a Millie Bobby Brown en su concierto

Durante su concierto en Atlanta, Sabrina Carpenter protagonizó un momento divertido al "arrestar" a Millie Bobby Brown, quien disfrutaba del espectáculo desde la primera fila junto a su compañero de 'Stranger Things', Noah Schnapp. En medio del show, Sabrina comentó: "Estoy realmente distraída ahora porque veo a esta chica hermosa", refiriéndose a Millie, y añadió bromeando: "Me he caído y no puedo levantarme. Esta chica es tan atractiva… ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?". En respuesta, Millie se metió en el juego y gritó su nombre, mientras la audiencia se sumaba a la divertida interacción.

Sabrina continuó con la broma haciendo una referencia a la serie de Bobby Brown al decir: "Millie, nunca me he enamorado en un concierto antes, pero cosas más extrañas han sucedido". En las pantallas del concierto apareció un mensaje que decía: "Bajo arresto por ser demasiado sexy". Carpenter añadió en tono de broma: "Lamentamos tener que arrestarte porque eres muy hermosa", mientras la actriz, entregada al momento, exclamaba: "¡Por favor, arréstame!", y recibía entusiasmada unas esposas peludas desde el escenario.

¿Quién es el hijo de Alfredo Benavides?

Giacomo Benavides Ubierna, de 22 años, es hijo de María Fernanda Ubierna y Alfredo Benavides, conocido como el popular "Niño Alfredito". Por parte de su padre, es sobrino de Jorge Benavides. Del lado materno, es hermano del actor Stefano Tosso, hijo de Ricky Tosso. Además, tiene otros dos hermanos, Rafaella y Doménico. Es también nieto del director argentino Guillermo Guille, quien fue el creador de programas como "Risas y Salsa" (1982-1996) y "Aló, Gisela" (1987-1992).

Acerca de su madre, María Fernanda Ubierna escribió: “Es la mujer de mi vida, la que siempre me aconseja, me apoya, me pega de la nada y, sobre todo, me ama con todo y loquito”. Ella también le dedicó un mensaje cuando fue premiado como influencer en 2020: “Mi ‘Giaco’ es una gran persona y, como hijo, aún mejor: sano, inteligente y con la inocencia de un niño que no deja de jugar. Hoy fue premiado por eso”.

Giacomo Benavides y su madre, María Fernanda Ubierna. Foto: Giacomo Benavides/Instagram

