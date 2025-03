'Estado eléctrico' es una película de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, famosa por su papel en 'Stranger Things', y Chris Pratt, conocido por su participación en 'Guardianes de la Galaxia'. Basada en la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag, el filme mezcla elementos de comedia con un cautivante universo futurista. Estrenada el 14 de marzo de 2025 en Netflix, la película ha logrado rápidamente conquistar al público, alcanzando el puesto de más vista a nivel global.

Con un presupuesto superior a los 300 millones de dólares, se ha convertido en la producción más cara de Netflix hasta la fecha. Su estética, típica de las producciones de los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de 'Avengers: Endgame', sitúa la historia en un escenario apocalíptico donde humanos y robots están en conflicto, y donde interactúan tanto humanos como humanoides y máquinas. Si deseas conocer a los actores y los personajes que integran el elenco, aquí te ofrecemos una guía completa.

¿Quiénes son los actores de 'Estado eléctrico', la nueva película de comedia y ciencia ficción de Netflix?

El elenco de 'Estado eléctrico' de Netflix está compuesto por un talentoso grupo de actores internacionales, entre los que destacan no solo Millie Bobby Brown y Chris Pratt, sino también Stanley Tucci, célebre por su extensa trayectoria en cine y televisión. A continuación, te detallamos quiénes son los actores y personajes que formarán parte de esta cinta.

Millie Bobby Brown como Michelle

Millie Bobby Brown conocida por su papel de Eleven en 'Stranger Things' y que ha participado en otros títulos de Netflix como 'Enola Holmes'. vuelve a la pantalla para darle vida a Michelle, una joven rebelde que inicia un viaje para encontrar a su hermano Christopher.

Chris Pratt como Keats

Chris Pratt, conocido por sus papeles en películas como 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic World', interpreta a Keats, un contrabandista de bajo perfil que se une a Michelle en su peligrosa aventura en la "zona de exclusión".

Ke Huy Quan como el Dr. Amherst / P.C.

Ke Huy Quan, el ganador del Oscar por 'Everything Everywhere All At Once' y recordado por su papel en 'Indiana Jones', se pone en la piel del Dr. Amherst, que es la mente maestra de toda la red global de Sentre. Además, le da voz a P.C., otro de los personajes en la cinta.

Stanley Tucci como Ethan Skate

Stanley Tucci, reconocido por su participación en películas como 'La terminal', 'El diablo viste de Prada' y 'Spotlight', interpreta a Ethan Skate. Su personaje es un genio tecnológico creador de neurocasters, redes que permiten a las personas transmitir sus pensamientos y emociones sin necesidad de interactuar.

Giancarlo Esposito como el coronel Marshall Bradbury

Giancarlo Esposito, conocido por sus icónicos papeles como Gustavo ‘Gus’ Fring en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', interpreta al coronel Marshall Bradbury. Su personaje es un veterano que, ahora convertido en una especie de cazarrecompensas de robots, utiliza un dron ambulante para eliminar máquinas que cruzan la frontera.

Otros actores que completan el elenco de 'Estado eléctrico'

Además del elenco principal, la película contará con la participación de otros personajes secundarios que complementarán la trama:

Woody Norman como Christopher

Jason Alexander como Ted

Martin Klebba como Herman

Marin Hinkle como Ms. Sablinsky

Asimismo, están los actores que prestarán sus voces a llamativos personajes:

Woody Harrelson como Mr. Peanut

Anthony Mackie como Herman

Brian Cox como Popfly

Jenny Slate como Penny Pal

Alan Tudyk como Cosmo

Hank Azaria como Perplexo

Colman Domingo como Wolfe

Rob Gronkowski como Blitz

Billy Gardell como Garbage Bot

Susan Leslie como Mrs Scissors

Jordan Black como Clem

¿De qué trata la película de Netflix 'Estado eléctrico'?

'Estado eléctrico' se sitúa en una versión alterna y retrofuturista de la década de 1990, donde una rebelión de robots ha dejado cicatrices en la sociedad. La trama sigue a Michelle (Millie Bobby Brown), una adolescente que viaja por el suroeste de Estados Unidos en busca de su hermano menor, Christopher, a quien creía muerto. En su viaje, Michelle es acompañada por Cosmo, un robot de aspecto caricaturesco, y Keats (Chris Pratt), un contrabandista de poca monta.

La historia presenta un mundo donde los robots, que antes vivían en armonía con los humanos, han sido exiliados tras una fallida rebelión. La sociedad está marcada por la guerra y el uso de cascos de realidad virtual, que funcionan como una droga colectiva para evadir la dura realidad. En medio de este caos, Michelle es una joven decidida a enfrentar el desastre que la rodea y a descubrir la verdad sobre su hermano.

La historia da un giro sorprendente cuando Michelle descubre que Cosmo parece estar controlado por su hermano Christopher. Este hallazgo la impulsa a adentrarse a la "zona de exclusión", un territorio desierto donde viven los robots. Durante su travesía, Michelle y Keats se cruzan con un grupo de aliados animatrónicos que los ayudan a desvelar los oscuros secretos detrás de la desaparición de Christopher.