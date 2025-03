Linkin Park está de vuelta y lo hace con más fuerza que nunca. La icónica banda de rock ha lanzado su nuevo sencillo, 'Up From The Bottom', un tema que resalta su inconfundible energía y estilo. Pero eso no es todo: el grupo ha confirmado una emocionante gira mundial que incluye una parada especial en Lima. Este 28 de octubre, el Estadio San Marcos será el escenario de un espectáculo único que promete hacer vibrar a miles de fanáticos.

Los seguidores peruanos podrán disfrutar de una noche inolvidable donde la banda presentará sus clásicos inolvidables y las canciones de su más reciente producción discográfica 'From Zero'. Linkin Park regresa para reafirmar su conexión con el público y ofrecer un show que quedará grabado en la memoria de sus fanáticos. Las entradas estarán disponibles pronto, y ha generado grandes expectativas.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Linkin Park en Perú?

Linkin Park regresa a Perú este 28 de octubre con un espectacular concierto en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial 'From Zero World Tour'. Este esperado evento combina los inolvidables clásicos de la banda con los temas de su más reciente material, ofreciendo a los fanáticos peruanos una experiencia única. Las fechas de preventa y venta de entradas ya han sido reveladas, y los seguidores pueden prepararse para asegurar su lugar en este histórico espectáculo.

La gira 'From Zero World Tour' marca el regreso de Linkin Park a los escenarios tras la trágica pérdida de su icónico vocalista, Chester Bennington, en 2017. Este tour ha sido un éxito rotundo, llevando a la banda a diversas ciudades de Estados Unidos y extendiendo su recorrido a Sudamérica con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú.

El regreso de Linkin Park a Lima es un evento histórico que simboliza un renacimiento para la banda. En este concierto, presentarán una puesta en escena impactante con un repertorio que fusionará sus icónicos éxitos como 'In the End', 'Numb' y 'Crawling' con sus más recientes canciones, como el aclamado sencillo 'Up From The Bottom'. Sin duda, será una noche inolvidable llena de emoción, nostalgia y energía renovada para todos los asistentes.

Linkin Park anuncia concierto este 28 de octubre en Estadio San Marcos. Foto: difusión

Fechas de preventa y venta de entradas para Linkin Park en Perú

Los fanáticos de Linkin Park ya pueden prepararse para asegurar su lugar en este esperado evento. La preventa exclusiva para el club de fans LP Underground estará disponible desde el 31 de marzo, permitiendo a los seguidores más fieles garantizar sus entradas antes que nadie.

Por otro lado, la venta de entradas al público general se realizará a través de Ticketmaster, comenzando con una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 1 y 2 de abril, que incluirá un 15% de descuento. A partir del 3 de abril, las entradas estarán disponibles para la venta general.

Precios de las entradas para Linkin Park en Perú

El esperado concierto de Linkin Park en el Estadio San Marcos presenta una variedad de opciones de entradas y precios, según la ubicación que elijas. Los sectores disponibles incluyen LPU PIT 1 y LPU PIT 2, ubicaciones privilegiadas frente al escenario, además de tribunas y zonas distribuidas por todo el recinto.

Las tarifas regulares oscilan desde S/207.00 para Tribuna Norte hasta S/770.50 para las áreas exclusivas LPU PIT 1 y 2. Durante la preventa exclusiva para clientes BBVA, los precios incluyen un descuento del 15%. A continuación, te dejamos la lista completa con los precios oficiales para el esperado concierto de Linkin Park.