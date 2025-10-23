Morat no tocará en Lima en 2025. El 22 de octubre, la banda confirmó que su único concierto en Perú será en Arequipa. | Foto: Betsy De Los Santos/Universal Music

Morat no tocará en Lima en 2025. El 22 de octubre, la banda confirmó que su único concierto en Perú será en Arequipa. | Foto: Betsy De Los Santos/Universal Music

La banda colombiana Morat ha vuelto a poner a Perú en su radar, pero esta vez con una sola parada. Tras meses de especulaciones y pedidos constantes por parte de sus seguidores, el grupo anunció oficialmente su regreso al país con un concierto exclusivo en Arequipa, como parte de su gira internacional 'Asuntos Pendientes Tour'.

El anuncio no solo confirma la fecha, el lugar del espectáculo y detalles de la preventa de entradas, sino que también marca un hito: será la única presentación de Morat en territorio peruano durante todo el 2025. La expectativa es alta, y no es para menos. La banda ha agotado entradas en cada ciudad que ha visitado, y su conexión con el público peruano ha sido una constante.

Fecha confirmada: Morat tocará en Arequipa en 2025

El concierto de Morat en Arequipa se realizará el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, uno de los recintos más emblemáticos del sur del país. Con capacidad para miles de personas y una historia ligada a grandes espectáculos internacionales, el lugar ha sido elegido como el escenario ideal para esta única fecha en Perú. La elección de Arequipa no fue casual: la ciudad se ha consolidado como un polo cultural clave y, según los organizadores, la banda ha mostrado entusiasmo por su próximo arribo.

"Arequipa será muy especial para nosotros; tenemos muchos asuntos pendientes con ustedes y no podemos esperar para compartir esta noche", expresaron los integrantes de Morat en un comunicado oficial. El grupo, integrado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, ha recorrido América Latina, Europa y Estados Unidos con esta gira, que combina sus grandes éxitos con nuevas canciones y una puesta en escena visualmente impactante.

Morat es integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. Foto: Universal Music

Preventa exclusiva de Morat en Arequipa 2025: fechas, descuentos y dónde comprar entradas

La preventa de Morat en Arequipa 2025 se realizará a través de Teleticket desde las 10.00 a. m. del martes 28 hasta el miércoles 29 de octubre. Los clientes de Interbank podrán acceder a un 15% de descuento exclusivo, válido para todas las zonas del recinto. Finalizada la preventa, se habilitará la venta general con cualquier medio de pago.

Este concierto representa una oportunidad única para los seguidores peruanos de Morat, quienes no tendrán otra fecha en el país durante este próximo año. La banda, conocida por éxitos como 'Cómo te atreves', 'Besos en guerra' y '506', ha construido una base sólida de fans en Perú, y su regreso ha sido recibido con entusiasmo. Todo está listo para una noche inolvidable en la 'Ciudad Blanca', donde la música, las emociones y las historias cantadas volverán a unir a miles de voces.