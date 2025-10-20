El Amazónico Fest 2025 llega con fuerza a la capital para celebrar la diversidad, el arte y la innovación de la selva peruana. En su segunda edición, este evento se consolida como el festival más importante dedicado a la Amazonía, reuniendo música, gastronomía, turismo y conciencia ambiental en un solo espacio.

Durante dos días, el público limeño podrá disfrutar de una experiencia inmersiva que une la cultura amazónica con propuestas sostenibles. Con el respaldo de diversas instituciones, el festival busca promover la economía circular y la preservación del bosque tropical más grande del planeta.

¿Cuándo es el Amazónico Fest 2025?

El Amazónico Fest 2025 se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas, posicionándose como uno de los conciertos en Perú más esperados del cierre de año. En esta edición, los visitantes encontrarán una fusión de cultura, arte, moda y gastronomía amazónica, todo bajo un enfoque de sostenibilidad y respeto por las comunidades indígenas.

Además del entretenimiento musical, se desarrollará el concurso gastronómico 'Paiche sostenible', una competencia entre escuelas culinarias de Lima y diversas regiones del país. El objetivo es destacar la versatilidad del paiche —uno de los peces más emblemáticos de la Amazonía— mediante recetas creativas y técnicas responsables. El jurado estará integrado por reconocidos chefs como Pedro Miguel Schiaffino, Elia García y Aldo Yaranga.

¿Dónde se celebrará el Amazónico Fest 2025?

El escenario elegido para esta segunda edición será el Arena 1 Costa Verde, en el distrito de San Miguel, uno de los espacios más importantes para grandes espectáculos en Lima. El recinto se transformará en un auténtico bosque amazónico, con áreas temáticas que recrearán la selva a través de sonidos, aromas y proyecciones visuales.

El evento contará con una feria de emprendedores y bionegocios de triple impacto (ambiental, social y económico), donde se exhibirán productos originarios como café, cacao, artesanías y textiles elaborados por comunidades amazónicas. También habrá zonas educativas y familiares para aprender sobre biodiversidad, reciclaje y cambio climático, así como una oferta gastronómica que pondrá en valor los sabores del oriente peruano.

¿Dónde comprar las entradas para el evento amazónico?

Las entradas para el Amazónico Fest 2025 ya están disponibles a través de la plataforma Vaope, el portal oficial de venta. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda que generó la primera edición. El evento es producido por Festiva Productions, con el respaldo de diversas instituciones que promueven la conservación ambiental y el turismo sostenible.

Este año, el festival espera reunir a miles de asistentes en un ambiente lleno de música, color y compromiso con la naturaleza, reafirmando el mensaje de unión entre la Amazonía y la ciudad.

Lista de cantantes que estarán en el Amazónico Fest 2025

La cartelera musical de esta edición promete una mezcla vibrante de ritmos tropicales, cumbia y sonidos amazónicos. Entre los artistas confirmados destacan:

Mauricio Mesones, reconocido por su fusión de ritmos tropicales con identidad peruana.

Los Mirlos , leyendas de la cumbia amazónica y embajadores del sonido selvático.

, leyendas de la cumbia amazónica y embajadores del sonido selvático. Ruth Karina , ícono de la música popular peruana con más de tres décadas de trayectoria.

, ícono de la música popular peruana con más de tres décadas de trayectoria. Linda Caba , una de las voces femeninas emergentes más representativas del oriente peruano.

, una de las voces femeninas emergentes más representativas del oriente peruano. Juaneco y su Combo, agrupación pionera del género amazónico, que llenará de energía el escenario principal.

A lo largo de las dos jornadas, el público podrá disfrutar además de danzas tradicionales, espectáculos artísticos y un espacio interactivo que busca conectar a los asistentes con la esencia viva de la selva peruana.