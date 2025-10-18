Yuri, la destacada figura de la música romántica en español, regresará a Lima el 21 de marzo de 2026 con su esperado ‘Icónica Tour’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Yuri, la destacada figura de la música romántica en español, regresará a Lima el 21 de marzo de 2026 con su esperado ‘Icónica Tour’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Yuri, una de las mayores exponentes de la música romántica en español, regresa para reencontrarse con sus seguidores peruanos en un concierto que se llevará a cabo en Lima, donde presentará ‘Icónica Tour’, la gira musical más importante de la mexicana con la que celebra su impecable trayectoria musical. Este nuevo espectáculo de Yuri está pactado para el 21 de marzo del 2026 en el renovado Arena Monumental.

Con este concierto en Perú, la cantante mexicana celebrará su carrera ofreciendo un recorrido por sus canciones más emblemáticas e intergeneracionales, incluyendo éxitos de los años 80s y 90s como ‘Maldita Primavera’, ‘Quién eres tú’, ‘Detrás de mi ventana’, ‘El apagón’, ‘Tres no se me hace legal’, entre otros.

¿Cómo conseguir entradas para el show de Yuri en Lima?



Yuri regresa a Lima el 21 de marzo en el Arena Monumental como parte de su gira ‘Icónica Tour’ y las entradas estarán a la venta en Ticketmaster. Además, podrás acceder al 15% de descuento los días lunes 20 y martes 21 de octubre con cualquier medio de pago.



Con ‘Icónica Tour’, Yuri ha logrado llenar los auditorios más importantes de México, gracias a la performance del show y a la versatilidad de la cantante, ya que sorprende a su público con un vestuario para cada canción, además de elementos escenográficos que evocan los diferentes momentos de su exitosa carrera.

¿Quién es Yuri?



Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana. La intérprete de 61 años inició su carrera aún adolescente en el año 1978, logrando cautivar al público mexicano con su carisma y profesionalismo.



En 1978 lanzó a la venta su primer álbum discográfico, titulado ‘Ilumina tu vida’. El éxito internacional llegó con ‘Maldita primavera’ en el año 1981 y que la convirtió en la primera mexicana en obtener un Disco de Oro en España.

