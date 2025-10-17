A pocos días del concierto de Alejandro Lerner, programado para el 4 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, se dio a conocer que el cantautor argentino decidió suspender su espectáculo en Perú, debido a la actual coyuntura de seguridad que atraviesa el país. En los próximos días se dará a conocer la nueva fecha. Solo se sabe que se llevará a cabo en el 2026.

La decisión de suspender el concierto de Alejandro Lerner en Lima, como parte de su tour mundial ‘Solo el amor comprende’, fue tomada por el equipo de producción local e internacional del artista, con la finalidad de priorizar la seguridad del público, los artistas y el personal técnico, así como las condiciones óptimas para ofrecer un espectáculo de la calidad que caracteriza a esta gira.

Alejandro Lerner lamenta la situación del Perú



A través de una nota de prensa que llegó a las redacciones, Alejandro Lerner manifestó su sentir por la postergación del evento y por la crisis social. “Lamento profundamente tener que posponer este reencuentro tan esperado con el público peruano, que siempre me ha recibido con tanto amor. Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país, pero les aseguro que volveré con más fuerza, para compartir una noche inolvidable, llena de música, emociones y esperanza. Gracias por entender”, dijo.

‘Solo el amor comprende’, es el título del actual tour mundial de Lerner, con el que ha recorrido con éxito los escenarios de América Latina y Europa. Este espectáculo en el anfiteatro del Parque de la Exposición prometía ser un encuentro emotivo con el público peruano, junto a la destacada participación de la cantante Lita Pezo.

¿Qué pasará con las entradas para el show de Alejandro Lerner?



Las devoluciones de las entradas podrán hacerlo a través de Teleticket, según los procedimientos que se detallarán en los canales oficiales del evento. La productora Gip Business S.A.C agradece profundamente la comprensión del público y reitera su compromiso con ofrecer un espectáculo de excelencia en condiciones adecuadas y seguras para todos.