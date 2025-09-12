Alborada celebrará sus 41 años de carrera en el Gran Teatro Nacional con artistas invitados

El espectáculo contará con invitados especiales como Fredy Ortiz de Uchpa, la soprano Hatun Quilla, Qoryanka y Carmen Marina. Foto: difusión | Foto: difusión

El Gran Teatro Nacional será el escenario donde la agrupación Alborada celebrará sus 41 años de carrera con un concierto sinfónico, el cual se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m. En este espectáculo, la agrupación liderada por Sixto Ayvar presentará nuevas canciones junto a clásicos como ‘Ananau’, ‘Relámpago’ y ‘Sisary’.

En este concierto de Alborada, habrá una puesta en escena de gran formato con más de 250 artistas en simultáneo: además de su propia banda, músicos de la Orquesta Sinfónica; elencos de danza y coros que se integrarán para dar vida a una propuesta inédita. Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster desde S/62.

El Gran Teatro Nacional acogerá el miércoles 15 de octubre el concierto sinfónico de Alborada, que celebra 41 años de trayectoria musical. Foto: difusión

Alborada celebrará su aniversario con artistas invitados



Alborada celebra sus 41 años de trayectoria con un concierto sinfónico de gala en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja), donde habrá invitados especiales que suman diversidad y fuerza a la interpretación. Entre ellos, el vocalista de Uchpa, Fredy Ortiz; la soprano Hatun Quilla, Qoryanka y Carmen Marina, quien cautivó al jurado de ‘La voz Perú’.

Un momento esperado será el retorno de Víctor Valle ‘Tatanka’, uno de los integrantes legendarios de la agrupación, quien llegará especialmente desde Argentina para esta ocasión.

Este concierto en el Gran Teatro Nacional se inscribe en una serie de actividades conmemorativas que Alborada ha preparado para destacar más de cuatro décadas de creación, viajes, grabaciones y escenarios internacionales. La combinación de música andina con arreglos sinfónicos busca resaltar el carácter universal de las composiciones de Alborada, haciendo vivir al público una experiencia de fusión cultural y sonora.