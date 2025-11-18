Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los rostros centrales de 'Hablando Huevadas', visitaron el estudio de 'Luzu TV' tras su presentación en el Teatro Gran Rex el domingo 16 de noviembre. Los conductores arribaron al programa argentino 'Nadie Dice Nada', conducido por Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Angelita Torres, generando entusiasmo entre los anfitriones y el público. La conversación, publicada en YouTube, superó el millón de visualizaciones en un día y colocó nuevamente al dúo peruano en el foco del entretenimiento latinoamericano.

La participación ocurrió después de que ambos humoristas decidieran ampliar su estadía en Buenos Aires para aceptar la invitación que la producción de 'Luzu TV' buscaba concretar desde semanas atrás. El encuentro se agilizó gracias a la presencia de un productor peruano en el set del streaming el 7 de noviembre, lo cual permitió coordinar la visita para la jornada posterior a su show en el Gran Rex.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Cómo fue la participación de los conductores de 'Hablando Huevadas' en 'Luzu TV'?

Los conductores de 'Nadie Dice Nada' recibieron a los peruanos con elogios y una presentación que marcó el tono de la entrevista. “Los número uno de Perú para el mundo, porque los tipos son peruanos, pero son conocidos en todo el mundo”, exclamó el equipo al darles la bienvenida. Además, resaltaron la magnitud del fenómeno digital: “Hicieron un show en el Madison Square Garden. Sus videos tienen más de 3 millones de visualizaciones, hacen un show espectacular. Vinieron a Argentina a hacer un show en el Rex y se quedaron especialmente para venir acá. Hermoso. Tiene como más de 6 millones de suscriptores. Impresionante. Qué locura. Le damos la bienvenida a Jorge y Ricardo, a los muchachos de 'Hablando Huevadas'”.

Durante la entrevista, los comediantes repasaron episodios clave de su trayectoria. Ricardo Mendoza contó sus inicios en la comedia en solitario y la posterior unión con su compañero. “Yo comencé a hacer stand up comedy mucho antes que él y él entró a la movida, me gustó mucho cómo hacía la movida Jorge y dije, ‘Oye, vamos a trabajar juntos’, y un día pasó que viendo un podcast que se llamaba Nadie sabe nada, de España, dijimos, ‘Oye, nos gusta mucho esto’. Y nada, pues como todos los latinoamericanos lo copiamos y nos fuimos para arriba”, señaló.

Jorge Luna recordó la respuesta inmediata del público tras el lanzamiento del espacio digital. “Nos fue bien desde el primer capítulo. El primer capítulo la rompimos, teníamos como 3,000 vistas y para nosotros eso era increíble. Increíble. Un montón. Un canal de cero era increíble. La primera función fue para 100, la segunda para 700”, comentó. El humorista añadió que percibieron la dimensión del proyecto cuando “en un fin de semana, entre sábado y domingo, vendimos tres meses de shows”. Este crecimiento los llevó a programar dos fechas por semana que también agotaron entradas.

El paso por 'Luzu TV' incluyó además una serie de obsequios que el dúo entregó al equipo argentino. Entre ellos ofrecieron chocolates de su marca, galletas, chifles, café de Oxapampa, medias elaboradas por seguidoras, camisetas de Luis Advíncula ―una de la Selección Peruana y otra de Boca Juniors―, chullos andinos, una quijada de burro y una cajita rítmica destinada al productor conocido como 'El Pulpo'. Con humor, Mendoza comentó: “En mi país haces esto y ganas las elecciones”.

¿Los conductores de 'Nadie Dice Nada' vendrán a Perú?

La química entre ambos equipos abrió la posibilidad de un futuro encuentro en Lima. Aunque el grupo de 'Nadie Dice Nada' no confirmó una fecha, dejó abierta la intención de visitar Perú y continuar el vínculo con la audiencia local. El interés mutuo surgió tras la buena recepción del episodio y la interacción entre los conductores dentro y fuera de cámaras.

Para los seguidores de ambos espacios, una visita del elenco argentino permitiría reforzar la relación mediática entre Perú y Argentina, países cuyos contenidos digitales cruzan fronteras con facilidad. La presencia de 'Hablando Huevadas' en Luzu TV marcó un precedente dentro del intercambio cultural entre streamers y creadores latinoamericanos.