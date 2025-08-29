HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Espectáculos

Los Caracoles Suicidas celebrarán sus 10 años de trayectoria con un concierto en San Borja

Los Caracoles Suicidas, banda dedicada a la música country, ofrecerán un único y espectacular concierto en el teatro de la Biblioteca Nacional.

Los Caracoles Suicidas celebrarán su décimo aniversario con un único concierto el 24 de septiembre de 2025 en la Biblioteca Nacional del Perú. Foto: difusión.
Los Caracoles Suicidas, banda peruana de música country rock, celebrarán su décimo aniversario con un gran concierto, donde podrán reunirse con sus fans más fieles. Este show está programado para el miércoles 24 de setiembre del 2025 con un único concierto en el teatro auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (Av. De la Poesía 160, San Borja).

Enrique Tataje (voz), Luis de la Lama (bajo y coros), Luis Gonzales (guitarra eléctrica y coros), Diego Silva (guitarra acústica) e Iván Mindreau (batería) repasarán las principales composiciones de la agrupación y contará con la presencia de artistas como Pelo D'Ambrosio, Pipe Villarán e invitados sorpresas. Las entradas para el concierto están disponibles en Atrapalo. 

Un día después del concierto en San Borja, el grupo musical viajará a Argentina para participar en el San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Latinoamérica, que se realizará del 27 al 29 de setiembre y espera reunir a más de 50 mil asistentes. Será la segunda vez que Los Caracoles Suicidas representen al Perú en este certamen, tras su primera presentación en 2016.

Trayectoria de Los Caracoles Suicidas 

Formado en 2014, el conjunto musical inició grabando de manera independiente canciones como ‘El cobarde’ y ‘Voy’, que más tarde formarían parte de su primer disco lanzado en 2015. Desde entonces, han editado siete producciones discográficas y han participado en escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el Oxapampa Country Fest, el Festival Country de Nazaré Paulista en Brasil y el Mendoza Country Fest en Argentina.

En 2018, Los Caracoles Suicidas recibieron la Gaviota Internacional de México, reconocimiento a su trayectoria otorgado por la Academia de Premios Latinoamericanos – ACAPRELA. Su trabajo los ha posicionado como una de las agrupaciones más activas del género en la región, consolidándose como la banda peruana con mayor proyección en el circuito country latinoamericano.

En estos más de diez años, han demostrado que la música country tiene un espacio en nuestro país, desarrollando un público propio y constante y abriendo camino a nuevas propuestas dentro del género. Constantemente están en proceso creativo para realizar nuevas canciones, así como producciones de videos y conciertos nacionales e internacionales.

