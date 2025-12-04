HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Quentin Tarantino acusa al famoso actor Paul Dano de arruinar una de sus mejores películas: “Es un flojo”

El famoso director Quentin Tarantino sorprendió al lanzar duras declaraciones contra Paul Dano, afirmando que fue el eslabón más débil en la película ‘Petróleo sangriento’ 

Quentin Tarantino es considerado uno de los directores más importantes del cine mundial. Foto: The Hollywood reporter
Quentin Tarantino es considerado uno de los directores más importantes del cine mundial. Foto: The Hollywood reporter

Quentin Tarantino desató polémica al criticar duramente la actuación de Paul Dano en ‘Petróleo Sangriento’, calificándola como el “gran error” de la película. El director explicó en ‘The Bret Easton Ellis Podcast’ que la cinta de Paul Thomas Anderson podría estar entre las mejores del siglo XXI “si no fuera por un defecto enorme”, en referencia al papel de Eli Sunday, interpretado por Dano.

Tarantino sostuvo que, pese al brillante trabajo del otro protagonista, Daniel Day-Lewis, la actuación de Paul Dano no estuvo al mismo nivel y terminó afectando el impacto general del filme. Su comentario abrió un intenso debate entre cinéfilos, considerando que 'Petróleo Sangriento' es ampliamente reconocida como una de las obras maestras modernas.

lr.pe

Quentin Tarantino y su fuerte crítica contra el actor Paul Dano

Quentin Tarantino lanzó una dura crítica contra Paul Dano al referirse a 'Petróleo sangriento'. El director no tuvo reparos en señalarlo como el principal problema del filme: “El fallo es Paul Dano”, afirmó, dejando claro que, en su opinión, la actuación del actor debilita el duelo interpretativo que planteaba la historia.

“Obviamente, se supone que es un guion a dos voces, pero también es drásticamente obvio que no hay dos voces. (Dano) es débil, amigo. Es el eslabón débil”, expresó. Incluso añadió que habría preferido ver a Austin Butler en ese papel.

Tarantino continuó con su evaluación sin filtros: “(Dano) es un actor muy flojo y poco interesante. El maldito actor más débil del SAG”, remató durante el pódcast. Mientras tanto, los seguidores de Paul Dano salieron en su defensa, recordando su trayectoria en cintas como ‘Pequeña Miss Sunshine’, ‘El atajo de Meek’ y ‘Los Fabelman’, y destacando su trabajo en Petróleo sangriento, donde interpretó un doble papel que muchos consideran sobresaliente.

