María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', es hospitalizada tras un cuadro de ansiedad. | Foto: El Telégrafo

La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada en toda América Latina por su entrañable personaje de 'La Chilindrina' en 'El Chavo del Ocho', atravesó un delicado episodio de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. Según información de la revista TVNotas, la intérprete de 78 años presentó una fuerte crisis de ansiedad el pasado 20 de agosto, lo que obligó a su ingreso inmediato a un centro médico.

Durante su estancia en el hospital, se le practicaron diversos estudios que revelaron un cuadro de hiponatremia, es decir, bajos niveles de sodio en el organismo, originados por un deterioro neurológico. Aunque el diagnóstico generó preocupación en su círculo cercano, se informó que la actriz logró estabilizarse y actualmente se encuentra en casa bajo supervisión médica.

María Antonieta de las Nieves preocupó a sus fans hace un mes tras su cambio físico. Foto: La Verdad Noticias

El estado de salud de 'La Chilindrina'

Una persona allegada a María Antonieta de las Nieves reveló a la revista de espectáculos que la artista experimentó momentos de desorientación y cambios de ánimo, lo que contribuyó a la crisis que sufrió. Según la fuente, tras recibir la atención médica necesaria, fue dada de alta con la recomendación de permanecer en constante observación y continuar con el tratamiento prescrito.

“La tuvieron que ingresar de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahora está estable, aunque muy decaída y con medicamentos para mantenerla tranquila”, relató la amiga consultada. De acuerdo con la misma versión, la actriz estaría enfrentando además un periodo de tristeza debido a un distanciamiento con sus hijos, situación que habría afectado su estado anímico.

Trayectoria y actualidad de María Antonieta de las Nieves

Con más de cinco décadas de carrera artística, María Antonieta de las Nieves es considerada una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Su participación en los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, como 'El Chavo del Ocho' y 'El Chapulín Colorado', la consolidaron como un rostro icónico en la comedia latinoamericana.

Recientemente, la actriz tuvo una aparición especial en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, dedicada a la vida y obra de Gómez Bolaños. Pese a los problemas de salud que enfrenta, 'La Chilindrina' continúa recibiendo muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y pronta recuperación a través de redes sociales.