La exvocalista de Corazón Serrano ha dejado asombrados a sus seguidores con el anuncio de su boda. La joven artista, quien formó parte de una de las agrupaciones de cumbia más populares de Perú, reveló la noticia en sus redes sociales, acompañada de una serie de fotografías de la ceremonia y un mensaje lleno de amor y emoción.

La artista hoy continúa cantando cumbia desde otra agrupación, pero tuvo el honor de compartir escenario con Yrma y Edita Guerrero. Conoce más sobre ella.

¿Qué excantante de Corazón Serrano anunció su boda?

La protagonista de esta romántica historia es Kiara Gonzales, quien fue una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano durante su paso por la agrupación. La cantante compartió su felicidad con sus seguidores al anunciar su boda, destacando la importancia de su relación y el amor que siente por su pareja, Antonio Chávez. Con un emotivo mensaje, Kiara reveló lo significativo que ha sido este vínculo en su vida y cómo ha fortalecido su decisión de dar este importante paso junto a él.

"Gracias por formar parte de mi vida, gracias por enseñarme que amar tiene muchos significados a tu lado. Por ello solo me veo contigo de la mano. Acepto pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo, Antonio Chavez", escribió la artista, acompañando sus palabras con una serie de imágenes de la ceremonia que reflejan la alegría de la pareja en este nuevo capítulo.

Kiara Gonzáles comparte su felicidad en redes sociales. Foto: Instagram

¿Por qué Kiara Gonzales salió de Corazón Serrano?

Más allá de los motivos económicos y geográficos, la cantante peruana también mencionó que la incomodidad física fue una de las razones para su salida del grupo. La diferencia de altura con respecto a las demás integrantes la obligaba a usar calzado plano para no sobresalir demasiado, lo cual afectaba su confort en el escenario.

Aunque Gonzáles aseguró que la familia Guerrero siempre la trató con respeto y amabilidad, este aspecto físico impactaba en su bienestar dentro de la agrupación. "La familia Guerrero siempre fue buena conmigo, pero yo no me sentía cómoda, ya que era la más alta y debía usar ballerinas para no destacar tanto. Por esa parte, no me sentía a gusto, pero en lo demás, todo estuvo bien", explicó la cantante.

Kiara Gonzales: de Corazón Serrano a Papillón

En una entrevista con La República, la artista reveló detalles sobre su decisión de dejar Corazón Serrano y el impacto que tuvo en su vida, ya que compartía escenarios con figuras como Edita Guerrero, Yrma Guerrero y Thamara Gómez.

“La orquesta Papillón me ofreció una oportunidad y, como siempre quise vivir en Lima, acepté sin dudarlo”, comentó la joven.

Kiara también explicó las razones económicas detrás de su cambio: “En ese entonces, Corazón Serrano me pagaba 150 por evento, pero teníamos varios. A veces, llegábamos a tener dos o tres eventos en un solo día, mientras que en Papillón recibía un sueldo fijo mensual”.

¿Cómo inició Kiara Gonzales en la música?

En una entrevista exclusiva con La República, Kiara Gonzales reveló que su carrera inició en su adolescencia, a los 15 años. Nacida en Chiclayo, la joven comenzó su camino en la música presentándose en casinos, donde cantaba usando solo pistas musicales. Su habilidad la llevó rápidamente a unirse a la Agrupación Colonial, un grupo local que se dedicaba a interpretar huainos y gozaba de gran popularidad en el norte y la sierra del país.

Resumen: Kiara Gonzáles anuncia su matrimonio con Antonio Chávez