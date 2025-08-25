HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Entretenimiento

El 'Señor Barriga' recibirá homenaje de La Chola Chabuca en el emotivo final de temporada de su circo: "Es un sueño cumplido"

Ernesto Pimentel celebrará los 25 años del Circo de La Chola Chabuca con tres funciones especiales en Lima y un homenaje al actor mexicano Édgar Vivar, ícono de la comedia latinoamericana.

El 'Señor Barriga' recibirá homenaje de La Chola Chabuca en el emotivo final de temporada de su circo. Foto: Difusión
El 'Señor Barriga' recibirá homenaje de La Chola Chabuca en el emotivo final de temporada de su circo. Foto: Difusión

Con motivo de sus 25 años de trayectoria artística en el mundo circense, Ernesto Pimentel, reconocido por dar vida a La Chola Chabuca, anunció el cierre de temporada de su circo con tres funciones especiales en Lima. El evento, que ha reunido multitudes semana tras semana, tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto y contará con un emotivo homenaje al actor mexicano Édgar Vivar, el entrañable intérprete del 'Señor Barriga' en El Chavo del 8.

La temporada 2025 ha sido catalogada para La Chola Chabuca como una de las más exitosas, con funciones a lleno total. Como parte de este gran final, el artista mexicano será reconocido en una presentación única, en agradecimiento a su influencia en generaciones de peruanos que crecieron con sus personajes.

Foto: Difusión

Foto: Difusión

PUEDES VER: Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Édgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

lr.pe

El cierre del Circo de La Chola Chabuca

La carpa principal del Circo de La Chola Chabuca, ubicada en Lima, abrirá sus puertas por última vez en esta temporada los días 29, 30 y 31 de agosto, con funciones diseñadas para toda la familia. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, con precios accesibles que buscan acercar el arte circense a un público cada vez más amplio.

Ernesto Pimentel se mostró visiblemente emocionado al anunciar estas fechas, destacando la conexión con su público y el valor simbólico de este aniversario. “Estoy profundamente agradecido y feliz por la acogida del público. Celebrar 25 años de circo es un sueño cumplido, pero hacerlo rodeada de mi gente y con invitados tan especiales como Édgar Vivar, lo hace aún más inolvidable”, expresó el artista.

Foto: Difusión

Foto: Difusión

PUEDES VER: El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: 'Empezó como un juego'

lr.pe

Édgar Vivar se despide de los escenarios peruanos

Uno de los momentos más esperados del cierre de temporada será el homenaje al actor Édgar Vivar, quien se presentará por última vez en un escenario peruano en un futuro cercano. El homenaje se realizará en una función especial durante el último fin de semana de agosto y contará con una puesta en escena cargada de emoción, donde se celebrará su legado artístico y el impacto que sus personajes han dejado en millones de latinoamericanos.

Notas relacionadas
Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

LEER MÁS
'La Chilindrina' lanza curiosa respuesta sobre reencuentro con Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza

'La Chilindrina' lanza curiosa respuesta sobre reencuentro con Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza

LEER MÁS
Édgar Vivar no descarta reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán en Perú: "Ojalá pudiéramos"

Édgar Vivar no descarta reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán en Perú: "Ojalá pudiéramos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

LEER MÁS
Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

LEER MÁS
Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

LEER MÁS
El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

LEER MÁS
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: "Voy a resolver mis problemas"

Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: "Voy a resolver mis problemas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

Greysi Ortega revela en 'EVDLV' que cruzó dos ríos para pasar la frontera a Estados Unidos y la detuvieron: "Me puse a llorar"

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Entretenimiento

Alejandra Guerrero, vocalista de La Bella Luz, expone delicado estado de salud que le impide cantar y preocupa a fans: “Muy difícil de asimilar”

Milena Zárate se pronuncia tras acusaciones de Greissy Ortega de maltratar a su hija: "Jamás podría lastimar a uno de estos angelitos"

Ítalo Villaseca niega acusaciones de Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’: “La mentira siempre llega primero”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota