Con motivo de sus 25 años de trayectoria artística en el mundo circense, Ernesto Pimentel, reconocido por dar vida a La Chola Chabuca, anunció el cierre de temporada de su circo con tres funciones especiales en Lima. El evento, que ha reunido multitudes semana tras semana, tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto y contará con un emotivo homenaje al actor mexicano Édgar Vivar, el entrañable intérprete del 'Señor Barriga' en El Chavo del 8.

La temporada 2025 ha sido catalogada para La Chola Chabuca como una de las más exitosas, con funciones a lleno total. Como parte de este gran final, el artista mexicano será reconocido en una presentación única, en agradecimiento a su influencia en generaciones de peruanos que crecieron con sus personajes.

Foto: Difusión

El cierre del Circo de La Chola Chabuca

La carpa principal del Circo de La Chola Chabuca, ubicada en Lima, abrirá sus puertas por última vez en esta temporada los días 29, 30 y 31 de agosto, con funciones diseñadas para toda la familia. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, con precios accesibles que buscan acercar el arte circense a un público cada vez más amplio.

Ernesto Pimentel se mostró visiblemente emocionado al anunciar estas fechas, destacando la conexión con su público y el valor simbólico de este aniversario. “Estoy profundamente agradecido y feliz por la acogida del público. Celebrar 25 años de circo es un sueño cumplido, pero hacerlo rodeada de mi gente y con invitados tan especiales como Édgar Vivar, lo hace aún más inolvidable”, expresó el artista.

Foto: Difusión

Édgar Vivar se despide de los escenarios peruanos

Uno de los momentos más esperados del cierre de temporada será el homenaje al actor Édgar Vivar, quien se presentará por última vez en un escenario peruano en un futuro cercano. El homenaje se realizará en una función especial durante el último fin de semana de agosto y contará con una puesta en escena cargada de emoción, donde se celebrará su legado artístico y el impacto que sus personajes han dejado en millones de latinoamericanos.