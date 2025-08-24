Christian Meier conmueve al dar sabio consejo a su hijo tras actuar juntos en película ‘Mistura’: “Saber decir que no”

Christian Meier reveló que le dio un sabio consejo a su hijo, Stefano Meier, de 29 años, tras el estreno de la película ‘Mistura’, en la que ambos forman parte del elenco. El galán de telenovelas peruanas le recomendó a su heredero, fruto de su matrimonio con Marisol Aguirre, que aprenda a decir “no” a las ofertas laborales que no le llenen el corazón, incluso si vienen acompañadas de dinero y fama.

“Esta carrera es muy difícil, complicada, pero lo más importante es saber decir que ‘no’, porque los ‘sí’ siempre terminan acompañados de fama y dinero. Hay muchas ofertas de trabajo, pero no todas son las que nos llenan el corazón, hay trabajos que vienen con mucho dinero, con mucha fama, pero no es necesariamente lo que queremos hacer”, señaló el popular ‘zorro’.

‘Mistura’ es la tercera película en la que Christian y Stefano Meier comparten roles

Christian Meier y Bárbara Morí se reencontraron 20 años después para protagonizar la película nacional ‘Mistura’, estrenada en cines el pasado 21 de agosto. Sin embargo, un detalle particular es que esta es la tercera cinta en la que el exintegrante de Arena Hash comparte elenco con su hijo, Stefano, aunque nunca han coincidido en pantalla con sus personajes.

“Un dato curioso es que, de hecho, es la tercera producción que hacemos juntos, pero en ninguna de las actuaciones hemos cruzado personajes en pantalla”, recordó Stefano, quien recibió felicitaciones de su padre y de Bárbara Mori por su actuación.

Bárbara Mori habla de su papel en ‘Mistura’ y su sensación de volver a trabajar con Christian Meier

“Obviamente, trabajar con Christian después de tantos años ha sido hermoso, fue breve porque no hemos tenido tantas escenas juntos, pero las escenas han sido muy potentes y poderosas. Este regreso ha sido lindo, hermoso”, señaló Bárbara Mori, quien da vida a Norma en ‘Mistura’, una mujer de clase de los años 60 en la antigua Lima.

“Norma es un personaje muy bello. Pienso que refleja el despertar interior de cada mujer, entonces interpretar a una mujer que está en este camino fue hermoso. Agradezco también al Perú que me abraza siempre”, compartió la actriz uruguaya de 47 años.