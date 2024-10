Kiara Lozano, la joven voz de Corazón Serrano, continúa generando revuelo tanto dentro como fuera del grupo. Desde que se unió a la agrupación, la cantante no ha dejado de ser noticia. Primero, sorprendió al revelar que no tiene una amistad cercana con sus compañeras de escenario. Posteriormente, amenazó con abandonar la orquesta a pesar de un contrato vigente, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores. Además, ha sido blanco de críticas por su aparente falta de energía en algunos conciertos, a lo que ella atribuye el cansancio acumulado. Sin duda, la figura de Kiara Lozano se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de la cumbia peruana.

Sin embargo, ahora se suma otro escándalo. Lozano, de 23 años y quien forma parte del grupo desde 2021, lanzó una fuerte grosería a un trabajador de la orquesta por no haberle traído la hamburguesa que pidió. El incidente ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde los usuarios han cuestionado la pésima actitud de la cantante.

Kiara Lozano de Corazón Serrano a trabajador del grupo: “Gran Pu..”

Todo comenzó cuando el grupo fue invitado a la emisora radial ‘Nueva Q’, bajo la conducción de Edwin Sierra. Antes de que iniciara la entrevista, un trabajador del staff de Corazón Serrano se encargó de llevarles el desayuno que las chicas habían pedido. Cuando todas ya tenían su sándwich, Kiara Lozano se dio cuenta de que faltaba el suyo y le reclamó fuertemente a su compañero de trabajo, pero lo hizo con una lamentable grosería.

“¿Cómo no me vas a traer mi sándwich, gran pu...?”, exclamó la cantante de CS, mientras le advertían que podría estar siendo grabada. En ese momento, soltó una carcajada, mientras el trabajador, manteniéndose serio, se retiró del lugar para conseguir el pedido de Lozano.

Kiara Lozano trató de la peor manera a trabajador de Corazón Serrano. Foto: Tiktok/Makoto926

Kiara Lozano a integrantes de Corazón Serrano: “No son mis amigas”

Kiara Lozano fue transparente al referirse a su vínculo con las integrantes de Corazón Serrano, destacando que, si bien mantiene una relación cordial con ellas, no las considera como amigas. "Muchos me preguntan cómo me llevo con las chicas. Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", señaló Lozano en una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales

Lozano destacó también la relevancia de mantener un entorno laboral positivo, sin la obligación de establecer amistades íntimas con todos los compañeros. "De llevarse bien con todas las personas, por supuesto. Y, si se trata del trabajo, pues tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente y llevar un ambiente laboral positivo", contó.

Asimismo, la cumbiambera enfatizó que, a pesar de no tener una amistad estrecha con ninguna de sus compañeras de grupo, se esfuerza por mantener una relación cordial y profesional. "No somos amigas, íntimas, pinky Friends, nada de eso. No tengo amistad con nadie del grupo, pero sí me llevo bien con todos, porque así tiene que ser en el trabajo", finalizó la artista Kiara Lozano, reafirmando su compromiso con la profesionalidad en su entorno laboral.

Kiara Lozano está desde el 2021 en Corazón Serrano luego de un casting en América Televisión. Foto: Instagram.

¿Quién es Kiara Lozano, cantante de Corazón Serrano?

Kiara Lozano es una cantante peruana originaria de Tarapoto, reconocida por su participación en Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más influyentes y queridas del Perú. Lozano se unió a la banda a fines de septiembre de 2021, tras haber participado en un concurso organizado por ‘En boca de todos’, transmitido por América TV. Desde su ingreso, la joven cantante logró ganarse rápidamente el cariño del público gracias a su carisma, autenticidad y a la peculiaridad de su voz, que se ha convertido en una marca distintiva dentro del grupo.

En muy poco tiempo, Kiara Lozano ha cosechado grandes éxitos con Corazón Serrano. Varias de las canciones interpretadas por ella han alcanzado millones de reproducciones en YouTube, volviéndose virales y consolidándola como una de las favoritas de los fans de la cumbia. Actualmente, con tan solo 23 años, la cantante continúa brillando en los escenarios, siendo una de las jóvenes promesas dentro de la música popular peruana.