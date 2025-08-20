HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho

El hecho ilícito ocurrió cuando la menor abordó un bus en San Martín de Porres y fue alcanzada por el delincuente en la puerta de la unidad vehicular. El sujeto le arrebató su celular.

Los transeúntes de la zona auxiliaron a la escolar que se desmayó tras ser asaltada en plena vía pública de San Martín de Porres.
Los transeúntes de la zona auxiliaron a la escolar que se desmayó tras ser asaltada en plena vía pública de San Martín de Porres. | Foto: composición LR | difusión

En San Martín de Porres (SMP), una escolar se desmayó luego de ser asaltada por un delincuente en plena vía pública. El hecho ocurrió cuando la menor subía a un bus con el fin de dirigirse hacia su colegio; sin embargo, un sujeto la interceptó en la puerta y le quitó su celular. Tras el asalto, se desvaneció. Ante lo ocurrido, los transeúntes de la zona la auxiliaron y llamaron a la ambulancia.

El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del distrito. En las imágenes se observa al delincuente vestido con una chompa negra y un gorro. Aunque los hampones suelen utilizar esta prenda para ocultar sus rostros, en este caso, se aprecia con claridad.

lr.pe

Cámaras registran asalto a escolar en SJL

A detalle. En las cámaras de seguridad también se visualiza a la menor conversar por teléfono y ser perseguida por un delincuente. El sujeto caminaba detrás de ella, a un ritmo acelerado, hasta que la alcanzó cuando la escolar se subió a un bus. El hampón le arrebató su equipo celular y huyó. A raíz del susto, la adolescente comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho. Segundos después, un señor se acercó a auxiliarla pero se desmayó.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

