En San Martín de Porres (SMP), una escolar se desmayó luego de ser asaltada por un delincuente en plena vía pública. El hecho ocurrió cuando la menor subía a un bus con el fin de dirigirse hacia su colegio; sin embargo, un sujeto la interceptó en la puerta y le quitó su celular. Tras el asalto, se desvaneció. Ante lo ocurrido, los transeúntes de la zona la auxiliaron y llamaron a la ambulancia.

El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del distrito. En las imágenes se observa al delincuente vestido con una chompa negra y un gorro. Aunque los hampones suelen utilizar esta prenda para ocultar sus rostros, en este caso, se aprecia con claridad.

Cámaras registran asalto a escolar en SJL

A detalle. En las cámaras de seguridad también se visualiza a la menor conversar por teléfono y ser perseguida por un delincuente. El sujeto caminaba detrás de ella, a un ritmo acelerado, hasta que la alcanzó cuando la escolar se subió a un bus. El hampón le arrebató su equipo celular y huyó. A raíz del susto, la adolescente comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho. Segundos después, un señor se acercó a auxiliarla pero se desmayó.

