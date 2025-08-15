Como cada año, en Perú y en otros países del mundo, el Día del Niño se conmemora el tercer domingo de agosto. Este 2025, esta fecha entrañable y simbólica caerá el 17 de ese mes, sin embargo, las actividades para engreír a los pequeños de casa ya han iniciado. Más allá de los obsequios, este día también sirve para pasar en familia y regalarle momentos divertidos y sano entretenimiento.

Conciertos por el Día del Niño 2025



Para los más pequeños de la casa llega ‘Plim Plim en vivo’, un espectáculo lleno de magia, música, colores y diversión que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto en centro de convenciones Scencia (La Molina). En este show en formato tipo recital, enteramente desarrollado por el creador Guillermo ‘Tita’ Pino y el equipo, los niños podrán cantar, bailar y jugar con sus personajes favoritos: Plim Plim, Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li.

Con este espectáculo, que llega a Lima por el Día del Niño, se busca promover hábitos saludables y valores positivos a través de canciones como ‘Cabeza, hombro, rodilla, pies’, ‘Aram Sam Sam’, ‘Cerdito Enojón’ y ‘Abejita Chiquitita’, que cuenta con más de 300 millones de vistas en YouTube. Las entradas están a la venta en Joinnus. Sin embargo, en Cuponidad hay descuentos interesantes.

Si deseas disfrutar de un show completamente gratis puedes acudir al Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, donde los engreídos de la casa y toda la familia entera podrá disfrutar de un gran show infantil en la zona Tangüis. A partir de las 3:00 p. m., el público podrá ser partícipe del tributo oficial a Yola Polastri y sus clásicas “burbujitas”. Además, la Miss Rossi llenará de magia el lugar con sus clásicas canciones infantiles.

Miss Rosi celebrará el Día del Niño con canciones, baile y mucha diversión para los más pequeños. Foto: difusión.

Circos por el Día del Niño



A pesar de que los circos nacieron para disfrutar de las Fiestas Patrias, hay varias carpas que seguirán funcionando hasta fin de mes. Uno de ellos es El Circo de la Alegría del payaso Pitillo, quien este año presenta su espectáculo ‘Matiné’, con el que promete deslumbrar al público con una mezcla de extravagancia, música, danza y acrobacias en el centro comercial Real Plaza Puruchuco (Ate). Las entradas están a la venta en Ticketmaster y en Cuponidad desde S/29.9.

Este 2025, Carlos Vílchez regresó al Circo de las Estrellas con su espectáculo 'La máscara de La Carlota', un show diseñado para entretener a grandes y chicos. Esta carpa está ubicada en la puerta 8 del Parque de las Leyendas, en San Miguel. Las funciones irán hasta el 31 de agosto y las entradas están a la venta en Teleticket y en Cuponidad desde S/17.9.

Desde hace unas semanas, más de 100 artistas de Perú y Latinoamérica vienen mostrando lo mejor de su talento en el Circo Montecarlo regresó a Lima con un espectáculo que mezcla talento, riesgo y mucha diversión para toda la familia. Ubicado en el Círculo Militar de Salaverry (Jesús María), hasta el 24 de agosto, el circo promete deslumbrar con un show vibrante que incluye personajes como el Hombre de Goma, el Descontracturador y la Esfera de la Muerte. Las entradas están a la venta a través de Joinnus y en Cuponidad desde S/29.9.

Circo Montecarlo sorprende con un espectáculo que mezcla talento, riesgo y mucha diversión para toda la familia.

Desde que instaló su carpa, el Gran Circo de Ucrania ha cautivado a grandes y chicos con un espectáculo inolvidable, lleno de magia, riesgo y emoción, a cargo de más de 50 artistas internacionales, galardonados en los festivales más prestigiosos de Europa y Asia. Este show circense se realiza todos los días en el Expocenter Olguín del Jockey Plaza. Las entradas están a la venta en Teleticket y Cuponidad desde S/35 y las funciones irán hasta el 31 de agosto.

Artistas internacionales se lucen en El Gran Circo de Ucrania. Foto: difusión

Obras de teatro por el Día del Niño



Después de seis años de su primera y exitosa temporada, vuelve el teatro infantil ‘La Tropa Recicladora’, un espectáculo imperdible que combina arte, valores y compromiso con el planeta. Esta obra, producida por la Asociación Cultural Escena Perú y dirigida por Gloria María Solari, se desarrolla en el Teatro Mario Vargas Llosa, con funciones para el 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto. Las entradas están a la venta a través de Teleticket desde S/21.

En ‘La Tropa Recicladora’, Solari interpreta a una Recicladora, una mujer sabia y bondadosa que ha construido un mundo mágico con materiales reutilizados. En este universo colorido y creativo, la Recicladora acoge a un grupo de niños curiosos que, a través del juego, la música, el baile y el arte, descubrirán la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el valor del trabajo en equipo. Pero no todo será sencillo. En la historia también aparecen ‘Chimuela’ (Zelma Gálvez) y ‘Rufiana’ (Naima Luna), dos personajes traviesos y contaminantes que buscan ensuciar no solo el entorno, sino también las mentes y corazones de los más pequeños.

¡Uno de los cuentos infantiles más populares cobra vida! Niños y grandes podrán disfrutar, a través del canto y baile, la historia de ‘Los tres chanchitos y el lobo feroz’, obra de teatro que cuenta la aventura de Kuky, Kike y Coco, tres porcinos hermanos que construyen sus casas de paja, madera y ladrillos, respectivamente, sin imaginar que un perverso lobo los acecha. La puesta en escena se llevará a cabo en el Teatro Zona Jazz de Miraflores (Av. La Paz 656), a partir de las 5.00 p. m. Las entradas están a la venta en Cuponidad desde S/14.9.