HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Entretenimiento

¿Sin planes para el Día del Niño? Conoce los conciertos y los circos para engreír a los pequeños del hogar

El Día del Niño 2025 se celebrará en Perú el 17 de agosto con actividades para disfrutar en familia. Conciertos, circos y obras teatrales prometen diversión y entretenimiento para todos.

Circos y espectáculos en vivo se podrán apreciar por el Día del Niño. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/difusión.
Circos y espectáculos en vivo se podrán apreciar por el Día del Niño. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/difusión. | Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/difusión.

Como cada año, en Perú y en otros países del mundo, el Día del Niño se conmemora el tercer domingo de agosto. Este 2025, esta fecha entrañable y simbólica caerá el 17 de ese mes, sin embargo, las actividades para engreír a los pequeños de casa ya han iniciado. Más allá de los obsequios, este día también sirve para pasar en familia y regalarle momentos divertidos y sano entretenimiento.

PUEDES VER: Payaso Pitillo asegura que los circos mediáticos no llenan sus carpas por baja calidad del espectáculo: “La gente no es tonta”

lr.pe

Conciertos por el Día del Niño 2025

Para los más pequeños de la casa llega ‘Plim Plim en vivo’, un espectáculo lleno de magia, música, colores y diversión que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto en centro de convenciones Scencia (La Molina). En este show en formato tipo recital, enteramente desarrollado por el creador Guillermo ‘Tita’ Pino y el equipo, los niños podrán cantar, bailar y jugar con sus personajes favoritos: Plim Plim, Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. 

Con este espectáculo, que llega a Lima por el Día del Niño, se busca promover hábitos saludables y valores positivos a través de canciones como ‘Cabeza, hombro, rodilla, pies’, ‘Aram Sam Sam’, ‘Cerdito Enojón’ y ‘Abejita Chiquitita’, que cuenta con más de 300 millones de vistas en YouTube. Las entradas están a la venta en Joinnus. Sin embargo, en Cuponidad hay descuentos interesantes.

Si deseas disfrutar de un show completamente gratis puedes acudir al Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, donde los engreídos de la casa y toda la familia entera podrá disfrutar de un gran show infantil en la zona Tangüis. A partir de las 3:00 p. m., el público podrá ser partícipe del tributo oficial a Yola Polastri y sus clásicas “burbujitas”. Además, la Miss Rossi llenará de magia el lugar con sus clásicas canciones infantiles.

Miss Rosi celebrará el Día del Niño con canciones, baile y mucha diversión para los más pequeños. Foto: difusión.

Miss Rosi celebrará el Día del Niño con canciones, baile y mucha diversión para los más pequeños. Foto: difusión.

PUEDES VER: Circos en Lima 2025: conoce precios, ubicaciones y espectáculos más impresionantes

lr.pe

Circos por el Día del Niño

A pesar de que los circos nacieron para disfrutar de las Fiestas Patrias, hay varias carpas que seguirán funcionando hasta fin de mes. Uno de ellos es El Circo de la Alegría del payaso Pitillo, quien este año presenta su espectáculo ‘Matiné’, con el que promete deslumbrar al público con una mezcla de extravagancia, música, danza y acrobacias en el centro comercial Real Plaza Puruchuco (Ate). Las entradas están a la venta en Ticketmaster y en Cuponidad desde S/29.9.

Este 2025, Carlos Vílchez regresó al Circo de las Estrellas con su espectáculo 'La máscara de La Carlota', un show diseñado para entretener a grandes y chicos. Esta carpa está ubicada en la puerta 8 del Parque de las Leyendas, en San Miguel. Las funciones irán hasta el 31 de agosto y las entradas están a la venta en Teleticket y en Cuponidad desde S/17.9.

Desde hace unas semanas, más de 100 artistas de Perú y Latinoamérica vienen mostrando lo mejor de su talento en el Circo Montecarlo regresó a Lima con un espectáculo que mezcla talento, riesgo y mucha diversión para toda la familia. Ubicado en el Círculo Militar de Salaverry (Jesús María), hasta el 24 de agosto, el circo promete deslumbrar con un show vibrante que incluye personajes como el Hombre de Goma, el Descontracturador y la Esfera de la Muerte. Las entradas están a la venta a través de Joinnus y en Cuponidad desde S/29.9.

Circo Montecarlo sorprende con un espectáculo que mezcla talento, riesgo y mucha diversión para toda la familia.

Circo Montecarlo sorprende con un espectáculo que mezcla talento, riesgo y mucha diversión para toda la familia.

Desde que instaló su carpa, el Gran Circo de Ucrania ha cautivado a grandes y chicos con un espectáculo inolvidable, lleno de magia, riesgo y emoción, a cargo de más de 50 artistas internacionales, galardonados en los festivales más prestigiosos de Europa y Asia. Este show circense se realiza todos los días en el Expocenter Olguín del Jockey Plaza. Las entradas están a la venta en Teleticket y Cuponidad desde S/35 y las funciones irán hasta el 31 de agosto.

Artistas internacionales se lucen en El Gran Circo de Ucrania. Foto: difusión

Artistas internacionales se lucen en El Gran Circo de Ucrania. Foto: difusión

Obras de teatro por el Día del Niño

Después de seis años de su primera y exitosa temporada, vuelve el teatro infantil ‘La Tropa Recicladora’, un espectáculo imperdible que combina arte, valores y compromiso con el planeta. Esta obra, producida por la Asociación Cultural Escena Perú y dirigida por Gloria María Solari, se desarrolla en el Teatro Mario Vargas Llosa, con funciones para el 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto. Las entradas están a la venta a través de Teleticket desde S/21.

En ‘La Tropa Recicladora’, Solari interpreta a una Recicladora, una mujer sabia y bondadosa que ha construido un mundo mágico con materiales reutilizados. En este universo colorido y creativo, la Recicladora acoge a un grupo de niños curiosos que, a través del juego, la música, el baile y el arte, descubrirán la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el valor del trabajo en equipo. Pero no todo será sencillo. En la historia también aparecen ‘Chimuela’ (Zelma Gálvez) y ‘Rufiana’ (Naima Luna), dos personajes traviesos y contaminantes que buscan ensuciar no solo el entorno, sino también las mentes y corazones de los más pequeños. 

¡Uno de los cuentos infantiles más populares cobra vida! Niños y grandes podrán disfrutar, a través del canto y baile, la historia de ‘Los tres chanchitos y el lobo feroz’, obra de teatro que cuenta la aventura de Kuky, Kike y Coco, tres porcinos hermanos que construyen sus casas de paja, madera y ladrillos, respectivamente, sin imaginar que un perverso lobo los acecha. La puesta en escena se llevará a cabo en el Teatro Zona Jazz de Miraflores (Av. La Paz 656), a partir de las 5.00 p. m. Las entradas están a la venta en Cuponidad desde S/14.9.

Notas relacionadas
Payaso Pitillo asegura que los circos mediáticos no llenan sus carpas por baja calidad del espectáculo: “La gente no es tonta”

Payaso Pitillo asegura que los circos mediáticos no llenan sus carpas por baja calidad del espectáculo: “La gente no es tonta”

LEER MÁS
Dayanita se quiebra en vivo por el mal momento de su circo y desata rumores de ruptura con su pareja: "No quiero hablar de él"

Dayanita se quiebra en vivo por el mal momento de su circo y desata rumores de ruptura con su pareja: "No quiero hablar de él"

LEER MÁS
Circos en Lima 2025: precios, entradas y ofertas por Fiestas Patrias

Circos en Lima 2025: precios, entradas y ofertas por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
Ángela Aguilar se quiebra en vivo tras entrevista de Christian Nodal sobre Cazzu: "Elijo no ser parte de eso"

Ángela Aguilar se quiebra en vivo tras entrevista de Christian Nodal sobre Cazzu: "Elijo no ser parte de eso"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Entretenimiento

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota