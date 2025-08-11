Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar
¡Música, juegos y más! Revisa las distintas opciones que ofrece Cuponidad a precios económicos para pasar el Día del Niño 2025 a lo grande.
Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño 2025 en todo el Perú y miles de familias aprovecharán para disfrutar de todo tipo de actividades dedicadas a los más pequeños del hogar, como visitas a parques de diversión, circos, obras de teatro y mucho más. ¿Aún no sabes a donde ir en esta fecha especial? Aquí te compartimos algunas opciones.
Una de las principales preocupaciones de muchos en esta celebración está hacer que sus hijos, nietos o sobrinos se entretengan sin tener que gastar de más. Afortunadamente, Cuponidad ofrece promociones y ofertas que les harán pasar gratos momentos con sus juegos y personajes favoritos a precios bajísimos.
Ofertas por el Día del Niño 2025 en Cuponidad
El show de Peppa Pig y los Pitufos en Jesús María
¡La cerdita Peppa Pig llega a Jesús María! Tus niños vivirán momentos divertidos y cantarán junto a la traviesa estrella de Discovery Kids y a los Pitufos, protagonistas de películas que entretienen a generaciones. Además, podrás tomarte fotos con los personajes al finalizar el espectáculo.
- Lugar: Teatro Auditorio del Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535)
- Horario: 3.00 p. m.
- Precio en Cuponidad: desde S/22,90 (presentar cupón impreso).
El show de Peppa Pig y los Pitufos. Foto: Cuponidad
Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz en Miraflores
¡Uno de los cuentos infantiles más populares cobra vida! Baila, canta y ríe con las aventuras de Kuky, Kike y Coco, tres porcinos hermanos que construyen sus casas de paja, madera y ladrillos, respectivamente, sin imaginar que un perverso lobo los acecha.
- Lugar: Teatro Zona Jazz de Miraflores (Av. La Paz 656)
- Horario: 5.00 p. m.
- Precio en Cuponidad: S/14,90 (presentar cupón digital).
Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz. Foto: Cuponidad
Flying Squirrel: salta en el parque inflable más grande del Perú
En cualquiera de sus tres sedes, el parque inflable Flying Squirrel ofrece diversión al límite a precios bajísimos para chicos y grandes. Más de 20 juegos te esperan para que vivas momentos de diversión y adrenalina.
- Lugar: Av. Manuel Olguin Puerta 7 (sede Jockey Plaza), Av. la Marina 2500 (sede San Miguel), Av. Alfredo Mendiola 3900 - Metro Izaguirre (sede Independencia).
- Horario: 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Precio en Cuponidad: S/22,90 (90 minutos de 12.00 p. m. a 4.00 p. m. en Jockey Plaza o de 2.00 p. m. a 4.00 p. m. en San Miguel e Independencia), S/32,90 (90 minutos de 4.00 p. m. a 9.00 p. m. en las tres sedes).
Flying Squirrel. Foto: Cuponidad
Perulandia: piscina, comida y dinosaurios a S/22,90
Vive un Día del Niño diferente en este fantástico parque de atracciones ubicado en la cálida Huachipa. Por un mismo precio tendrás una entrada, 1/4 de pollo a la brasa, acceso a las piscinas y juegos, y visita al bosque encantado y a los fascinantes Perusaurus. Además, este 17 de agosto y por el Día del Niño, los menores de 11 años tendrán entrada gratis con DNI (sin incluir comida).
- Lugar: Av. El Polo Mz H Lt 14, Huachipa.
- Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.
- Precio en Cuponidad: S/22,90.
Perulandia. Foto: Cuponidad
HappyKart: vive el Día del Niño a toda velocidad
¡Tus pequeños se sentirán como campeones en los grandes premios! El HappyKart de Ramón Ferreyros cuenta con un espectacular circuito en Plaza Lima Sur, que incluye 5 curvas para mayor adrenalina. Cuenta con karts individuales (para niños de 8 años a más) y dobles (un adulto acompañado de un niño de entre 3 a 7 años).
- Lugar: C.C. Plaza Lima Sur, Avenida Paseo de la República, Chorrillos
- Horario: 10.00 a. m. a 9.00 p. m.
- Precio en Cuponidad: S/16,99 (kart individual), S/21,90 (kart doble).
HappyKart de Ramón Ferreyros. Foto: Cuponidad
¿Cómo adquirir mi cupón de descuento en Cuponidad?
Obtén tu cupón de descuento para el Día del Niño en Cuponidad siguiendo estos pasos:
- Ingresa a la web de Cuponidad en www.cuponidad.pe.
- Haz clic en la sección 'Entretenimiento'.
- Selecciona la oferta de tu preferencia.
- Para adquirir tu cupón, selecciona 'Comprar'. No olvides leer primero las condiciones de la promoción.
- En el carrito, elige la oferta, la cantidad de cupones y pulsa en 'Comprar'.
- Escoge tu medio de pago y pulsa en 'Pagar'.
- Para terminar, se te pedirá iniciar sesión con tu cuenta, aunque también puedes comprar como invitado.
- Una vez tengas el cupón, podrás verlo en la sección 'Mis Cupones' y presentarlo en el establecimiento correspondiente para disfrutar de la oferta.