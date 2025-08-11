Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

El show de Peppa Pig y los dinosaurios de Perulandia son dos opciones para el Día del Niño 2025 | Ticketek / Cuponidad | Composición LR

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño 2025 en todo el Perú y miles de familias aprovecharán para disfrutar de todo tipo de actividades dedicadas a los más pequeños del hogar, como visitas a parques de diversión, circos, obras de teatro y mucho más. ¿Aún no sabes a donde ir en esta fecha especial? Aquí te compartimos algunas opciones.

Una de las principales preocupaciones de muchos en esta celebración está hacer que sus hijos, nietos o sobrinos se entretengan sin tener que gastar de más. Afortunadamente, Cuponidad ofrece promociones y ofertas que les harán pasar gratos momentos con sus juegos y personajes favoritos a precios bajísimos.

Ofertas por el Día del Niño 2025 en Cuponidad

El show de Peppa Pig y los Pitufos en Jesús María

¡La cerdita Peppa Pig llega a Jesús María! Tus niños vivirán momentos divertidos y cantarán junto a la traviesa estrella de Discovery Kids y a los Pitufos, protagonistas de películas que entretienen a generaciones. Además, podrás tomarte fotos con los personajes al finalizar el espectáculo.

Lugar: Teatro Auditorio del Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535)

Horario: 3.00 p. m.

Precio en Cuponidad: desde S/22,90 (presentar cupón impreso).

El show de Peppa Pig y los Pitufos. Foto: Cuponidad

Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz en Miraflores

¡Uno de los cuentos infantiles más populares cobra vida! Baila, canta y ríe con las aventuras de Kuky, Kike y Coco, tres porcinos hermanos que construyen sus casas de paja, madera y ladrillos, respectivamente, sin imaginar que un perverso lobo los acecha.

Lugar: Teatro Zona Jazz de Miraflores (Av. La Paz 656)

Horario: 5.00 p. m.

Precio en Cuponidad: S/14,90 (presentar cupón digital).

Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz. Foto: Cuponidad

Flying Squirrel: salta en el parque inflable más grande del Perú

En cualquiera de sus tres sedes, el parque inflable Flying Squirrel ofrece diversión al límite a precios bajísimos para chicos y grandes. Más de 20 juegos te esperan para que vivas momentos de diversión y adrenalina.

Lugar: Av. Manuel Olguin Puerta 7 (sede Jockey Plaza), Av. la Marina 2500 (sede San Miguel), Av. Alfredo Mendiola 3900 - Metro Izaguirre (sede Independencia).

Horario: 11.00 a. m. a 10.00 p. m.

Precio en Cuponidad: S/22,90 (90 minutos de 12.00 p. m. a 4.00 p. m. en Jockey Plaza o de 2.00 p. m. a 4.00 p. m. en San Miguel e Independencia), S/32,90 (90 minutos de 4.00 p. m. a 9.00 p. m. en las tres sedes).

Flying Squirrel. Foto: Cuponidad

Perulandia: piscina, comida y dinosaurios a S/22,90

Vive un Día del Niño diferente en este fantástico parque de atracciones ubicado en la cálida Huachipa. Por un mismo precio tendrás una entrada, 1/4 de pollo a la brasa, acceso a las piscinas y juegos, y visita al bosque encantado y a los fascinantes Perusaurus. Además, este 17 de agosto y por el Día del Niño, los menores de 11 años tendrán entrada gratis con DNI (sin incluir comida).

Lugar: Av. El Polo Mz H Lt 14, Huachipa.

Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

Precio en Cuponidad: S/22,90.

Perulandia. Foto: Cuponidad

HappyKart: vive el Día del Niño a toda velocidad

¡Tus pequeños se sentirán como campeones en los grandes premios! El HappyKart de Ramón Ferreyros cuenta con un espectacular circuito en Plaza Lima Sur, que incluye 5 curvas para mayor adrenalina. Cuenta con karts individuales (para niños de 8 años a más) y dobles (un adulto acompañado de un niño de entre 3 a 7 años).

Lugar: C.C. Plaza Lima Sur, Avenida Paseo de la República, Chorrillos

Horario: 10.00 a. m. a 9.00 p. m.

Precio en Cuponidad: S/16,99 (kart individual), S/21,90 (kart doble).

HappyKart de Ramón Ferreyros. Foto: Cuponidad

¿Cómo adquirir mi cupón de descuento en Cuponidad?

