¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

El Día del Niño en Perú se celebra cada tercer domingo de agosto, siendo en 2025 el 17 de agosto. Esta fecha promueve el bienestar infantil y los derechos fundamentales de los niños.

El Día del Niño Peruano se celebra como una fecha significativa para destacar el papel esencial de la infancia.
El Día del Niño Peruano se celebra como una fecha significativa para destacar el papel esencial de la infancia. | Foto: Composición LR/IA.

En Perú, el Día del Niño se celebra cada tercer domingo de agosto, por lo que en 2025 tendrá lugar el 17 de agosto. Esta festividad brinda a las familias la oportunidad de consentir a los niños y participar en actividades recreativas diseñadas especialmente para ellos. Además, el Día del Niño tiene un importante propósito a nivel internacional: promover el bienestar infantil y resaltar los derechos fundamentales de los niños, como el derecho a una vida digna, a una educación de calidad y a la protección contra cualquier forma de abuso.

Asimismo, se conmemora el Día del Niño Peruano el segundo domingo de abril, según lo establece la Ley N.° 27666. En ambas fechas, se destaca la importancia de proteger los derechos de los niños y fomentar valores que contribuyan a su desarrollo integral. Además, se llevarán a cabo actividades gratuitas en diversas localidades. A continuación, te informaremos sobre cuáles serán.

PUEDES VER: ¿Cuándo es el día del niño en Perú?: conoce por qué se conmemora y cómo nació esta fecha especial

lr.pe

Día del Niño Peruano: actividades y espectáculos gratuitos para disfrutar en familia

La Municipalidad de San Juan de Miraflores organizó diversas actividades para conmemorar el Día del Niño que se llevarán a cabo el domingo 17 de agosto en la Plaza de Armas del distrito. Desde las 9.00 a. m. hasta la 1.00 p. m., los niños podrán disfrutar de un evento gratuito con sorteos, shows teatrales, espectáculos infantiles, malabaristas, payasos, juegos inflables, saltarines, carritos a batería, además de actividades de dibujo y pintura. También se dispondrá de una cancha de juegos y se ofrecerán gaseosas y galletas. Este evento está diseñado para que las familias pueden disfrutar juntas de una jornada de entretenimiento.

Por otro lado, el Museo de la Catedral de Lima también ofrecerá una entrada gratuita para niños hasta los 12 años, exclusivamente el domingo 17 y el lunes 18 de agosto. El horario de acceso serán de 1.00 p. m. a 7.00 p. m. el domingo, y de 9.00 a. m. a 8.00 p. m. el lunes. Para ingresar, los menores deberán presentar su DNI o Carné de Extranjería vigente. Las entradas podrán adquirirse en la puerta del museo y estarán disponibles hasta una hora antes del último recorrido.

PUEDES VER: Día del Niño Peruano 2025: ¿por qué y desde cuándo se celebra cada segundo domingo de abril?

lr.pe

Día del Niño en Perú: ¿cuál es su origen?

El Día del Niño en Perú tiene su origen en la década de 1920, cuando varios países comenzaron a reconocer la importancia de promover y proteger los derechos de la infancia. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la creación de un Día Universal del Niño, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el bienestar infantil.

Desde entonces, cada país ha establecido su propia fecha para conmemorar esta efeméride. En Perú, se eligió el tercer domingo de agosto como el día para enfocarse en la protección, educación y desarrollo de los niños.

