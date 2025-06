Christian Cueva fue sentenciado y deberá pagar fuerte suma a Pamela López por pensión de alimentos, según su abogada

Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, reveló que su patrocinada presentó una demanda de pensión de alimentos contra Christian Cueva de manera reservada. Según explicó la jurista, ambas decidieron mantener el proceso en secreto hasta que se emitiera la sentencia. Esto ocurrió recientemente, y el juez estableció que el futbolista deberá pagar S/12.000 mensuales a su todavía esposa, una cifra que triplica lo que él propuso inicialmente (S/4.500).

"Esta situación de los alimentos ya está judicializado y ya es más de los 4 500 soles que pretendía el señor (Cueva) poner. Está judicializado y ya hay sentencia, que no lo diga, ya es otra cosa", contó Sasieta en vivo durante la última emisión de ‘Amor y fuego’.

Rosario Sasieta da más detalles de los S/ 12.000 que Cueva deberá pagarle a Pamela López

La revelación de Rosario Sasieta respecto a los S/12.000 mensuales que Christian Cueva deberá pagarle a Pamela López como pensión de alimentos sorprendió a los conductores Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, quienes no sabían que la trujillana había interpuesto una demanda por alimentos.

"Ese monto es mientras dure el proceso, porque Pamela no va a esperar, es una asignación anticipada. No (todavía no lo está pagando). Es tres veces más de lo que estaba dando, tres veces más (...) Presenté la demanda de alimentos calladita, el Juzgado de Paz Letrado ha dado tres veces más de lo que quería (Christian Cueva). Esa plata que quedó en el limbo: 12 mil soles", detalló.

La jurista también precisó que, además de esa suma, Cueva debe seguir cubriendo gastos como el colegio, el departamento y otros servicios. Tras difundirse la noticia, el abogado del futbolista (Henry Grauss) intentó comunicarse en vivo con el programa, pero Sasieta se negó a hablar con él, asegurando que le faltó el respeto, y lo invitó a conciliar en privado.

Pamela López explota contra Christian Cueva y le dice de todo: “Solo eres el donante”

En medio de un tenso enfrentamiento por la pensión de alimentos, Pamela López no dudó en cuestionar duramente el rol de Christian Cueva como padre, asegurando que su participación en la vida de sus hijos ha sido prácticamente nula.

“Tú no sabes cuáles son sus gustos, no conoces sus tallas, no sabes quién es su mejor amigo, ni qué lugares les gustan, ni sus platos preferidos, ni siquiera su color favorito. No sabes nada porque no los has criado. Eres solo el donante, el que los engendró, pero no un verdadero padre”, señaló duramente.