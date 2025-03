A pesar de no contar con una nominación en la 97ª edición de los premios Oscar, Adam Sandler sorprendió a todos al aparecer en la ceremonia con un atuendo que rompía con el protocolo establecido. Su inesperada irrupción se convirtió en uno de los momentos más destacados y discutidos de la velada.

Con su característico estilo, Adam Sandler asistió a los Premios Oscar 2025 con una particular vestimenta, muy diferente a las demás figuras de Hollywood que portaban trajes y vestidos de noche. Fue así que el actor no dudó en defenderse por la ropa que llevaba.

Adam Sandler revela por qué fue con shorts

En el inicio del monólogo de los Premios Oscar 2025, Conan O’Brien hizo referencia a la vestimenta de Adam Sandler, lo que provocó una serie de intercambios cómicos entre ambos. La interacción, cargada de humor, mantuvo la atención del público y destacó la química entre el anfitrión y su invitado.

“¿Qué llevas puesto?, Adam”, preguntó el presentador mientras Adam Sandler captó la atención de las cámaras al usar su colorida sudadera y pantalón de baloncesto, habitual look del actor. “Pareces alguien que está jugando al póker online a las 2 de la mañana”, añadió O’Brien.

Fue ahí donde Adam Sandler no dudó en responder con ironía ante la risa de todos los presentes en el auditorio: “Nadie había pensado en lo que llevaba puesto hasta que tú lo mencionaste. Es culpa tuya, ¡Conan! Me gusta cómo me veo porque soy una buena persona”.

Adam Sandler usó la ironía para excusarse

El público estalló en risas ante la actuación de Adam Sandler, quien, a pesar de fingir molestia, anunció su intención de abandonar la ceremonia. Su salida del Dolby Theatre fue marcada por un comentario sorprendente que dejó a todos los presentes intrigados.

“No me importa lo que me pongo o lo que no me pongo. Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi cómoda sudadera te ofendieron tanto que tuviste que burlarte de mí frente de mis compañeros… Partido de baloncesto cinco contra cinco en Veteran Park esta noche. Inicio a medianoche. El tipo de… Nosterafu, él está en mi equipo”, mencionó señalando a Timothée Chalamet para luego abrazarlo e irse.