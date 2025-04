Desde que hicieron pública su relación, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han demostrado llevar una historia sentimental bastante estable. Ahora, la también actriz cómica rompió el silencio en una entrevista para ‘Al Sexto Día’, donde no solo habló del vínculo que mantiene con el exfutbolista, sino que también se animó a tocar temas más personales.

Con total sinceridad, Xiomy no descartó la idea de casarse en algún momento con la ‘Foquita’ y, además, confesó que le ilusiona convertirse en madre. Lo que más llamó la atención fue que sus declaraciones contrastan con lo dicho por Farfán en el pasado, cuando aseguró que no quería tener más hijos y que ya había “cerrado la fábrica”

Xiomy Kanashiro revela que desea convertirse en madre

La modelo y ahora conductora de TV, Xiomy Kanashiro compartió detalles personales de su vida en el programa ‘Al Sexto Día’, donde habló abiertamente sobre su relación con Jefferson Farfán. Mostró un anillo que le regaló el exfutbolista como símbolo de su amor, lo que generó preguntas sobre posibles planes de matrimonio.

Si bien su relación con Jefferson Farfán va viento en popa, la modelo aseguró que prefiere disfrutar cada etapa sin presionarse con compromisos formales. Al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre, Xiomy no dudó en sincerarse. Con una sonrisa, confesó que le gustaría tener uno o dos hijos más adelante, pero aclaró que ese tema aún no lo ha conversado con Farfán.

"Yo creo que sí, más adelante me gustaría tener uno o dos. No he conversado de eso con Jefferson Farfán. Eso queda para mí, es un tema muy privado", dijo, dejando abierta la puerta a la posibilidad de formar una familia con el exfutbolista en un futuro.

Jefferson Farfán aseguró que ya no desea más hijos

El año pasado, el exfutbolista Jefferson Farfán reveló detalles íntimos de su vida personal durante una conversación con Paolo Guerrero en su pódcast ‘Enfocados’. En esa charla, contó que decidió congelar sus espermatozoides tras convertirse en padre por cuarta vez. Además, fue contundente al señalar que tenía en mente someterse a una vasectomía, ya que no deseaba tener más hijos.

“Cuatro (hijos) ya hermano. No, ya no. ¿No sabes lo que me he hecho? Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja. Por si acaso, uno nunca sabe más adelante. Ahí su panal”, sentenció el ahora influencer.