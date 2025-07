Florinda Meza se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, después de que un nuevo video con Roberto Gómez Bolaños se volviera viral en redes sociales. En el video se muestra a Chespirito en medio de una entrevista virtual, siendo interrumpido constantemente por su esposa, quien solía acompañarlo en todas sus entrevistas.

El video es polémica debido a que prueba lo que en su momento Carlos Villagrán, "Quico", mencionó en una entrevista, cuando contó que el productor era supuestamente maltratado por Meza en repetidas ocasiones. Sin embargo, la historia ha tomado fuerza debido a la nueva ola de popularidad que ha experimentado gracias a la nueva serie bibliográfica de Roberto Gómez Bolaños, producida por su hijo mayor y emitida por HBO Max, 'Sin querer queriendo'.

El video que muestra cómo Florinda Meza trató a 'Chespirito'

Durante el video, se puede observar como 'Chespirito' debido a su edad y enfermedad, se demoraba un poco en responder las preguntas que le hacía el entrevistador. Debido a esto y a que no mira hacia la cámara, se escucha la voz de Florinda Meza tratando de guiarlo a que se desempeñe mejor. No obstante, su manera de hacerlo ha dividido al público que señala su comportamiento de cruel y manipulativo.

A Florinda Meza se le escucha dar pasos fuertes y exigirle a Roberto Gómez Bolaños que se disculpe con la entrevistadora por demorarse en responder y por no mirar al frente. "Dales una disculpa, diles que no eres muy hábil en esto", se le escucha a la actriz. 'Chespirito' explicó después que él no tenía idea de que "esa cosa chiquitita que tenía al frente" era una cámara.

La diferencia de edad entre 'Chespirito' y Florida Meza

Ambos actores se conocieron en el set del 'Chavo del 8', cuando Florinda Meza tenía apenas 21 años de edad y el productor y protagonista de la serie tenía 41, en 1970. Si bien ellos empezaron su relación alrededor de 7 años después que se conocieron, la relación, con 20 años de diferencia, se volvió bastante mediática después de que Roberto Gómez Bolaños, dejara a su primera esposa, Graciela Fernández, por su compañera de elenco.

'Chespirito' y Graciela tuvieron 6 hijos juntos, y si bien el guionista no tuvo descendencia con Florinda Meza, pasaron más de 4 décadas juntos. Los protagonistas del 'Chavo del 8' se casaron en noviembre del 2004, tras 28 años de relación, pero solo pudieron disfrutar de 10 años de casados, hasta que el actor que le dio vida al 'Chapulín Colorado' falleció en el 2014.