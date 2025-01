A pesar de que Rafael Fernández parece haber pasado la página en su historia con Karla Tarazona, el empresario sorprendió con la advertencia que lanzó luego de ser cuestionado por Christian Domínguez. “Si se meten conmigo, ahí la cosa salta”, detalló ante las cámaras de ‘América espectáculos’.

Recordemos que Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación el 26 de agosto de 2022, tras casi dos años de matrimonio. Según declaraciones del empresario, la relación se deterioró debido al desgaste del amor y la presencia de terceros que influían negativamente.

Rafael Fernández y el misil que lanzó

Rafael Fernández, quien fue esposo de Karla Tarazona, conversó con los reporteros de ‘Más espectáculos’ sobre su actual relación con la conductora y Christian Domínguez. Durante la entrevista, el empresario manifestó que no tendría inconvenientes en saludarlos si se los encuentra en la calle, mostrando una actitud conciliadora hacia su expareja.

“Claro, claro que sí, me saludan, o yo los saludo, claro que sí. (Pero tú tomarías la iniciativa, ¿o no?) No, si los veo, obviamente, si los conozco, si los veo y me ven, los voy a saludar. Yo no tengo mayor problema con nadie, yo soy bien, bien, bien, bien paz y amor”, señaló al inicio.

Sin embargo, tras ser cuestionado por Christian Domínguez y Karla Tarazona, Rafael Fernández aprovechó para aclarar que jamás permitirá que le falten al respeto. “Eso sí, si se meten conmigo, ahí la cosa salta. No, o sea, tampoco tengo que ser y guardar las cosas siempre, ¿no? Pero si estamos bien, no tengo ni un problema”, añadió sin mencionar a nadie en particular.

¿Rafael Fernández se volverá a casar?

A pesar de que el matrimonio con Karla Tarazona no funcionó, Rafael Fernández señaló en su entrevista que, si tiene la oportunidad de volver a casarse más adelante, no la desaprovecharía si es con la persona correcta.

Rafael Fernández deja atrás los rencores. Foto: difusión

“Estuve en una relación, pero ya terminó hace un tiempo (…) Pero ya ahora ando solo, tranquilo, ¿no? (Pero ¿piensas en el matrimonio igual nuevamente o ya no?) El amor es el amor, pues, ¿no? O sea, ya qué se puede hacer, ya. Si te sientes enamorado, te vuelves a casar, pues, ¿cuál es el problema?, ¿no?”, concluyó al respecto.