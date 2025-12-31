Actor Mel Gibson anuncia su ruptura con Rosalind Ross tras nueve años de relación: “Es triste cerrar este capítulo”
El director y actor estadounidense Mel Gibson, de 69 años, y su expareja, de 35, compartían un hijo en común.
Mel Gibson y Rosalind Ross pusieron fin a su relación de nueve años. La pareja optó por mantener la noticia en estricto privado, ya que la separación se produjo hace cerca de un año y recién lo anunciaron.
"Aunque es doloroso cerrar este capítulo, nos sentimos bendecidos por tener un hijo maravilloso y continuaremos esforzándonos por ser los mejores padres posibles", declararon Gibson y Ross para la publicación de la revista People.
El intérprete es uno de los actores más famosos de Hollywood, y a la vez, uno de los directores más polémicos por películas como ‘La pasión de Cristo’ y ‘Apocalipto’.
La historia de amor entre Mel Gibson y Rosalind Ross
Mel Gibson, de 69 años, y la guionista Rosalind Ross, de 35, comenzaron su historia en 2014 gracias a amigos en común y poco tiempo después iniciaron su relación sentimental. En 2017 dieron la bienvenida a su hijo Lars, justo días antes de que Gibson recibiera la nominación al Oscar a Mejor Director por ‘Hacksaw Ridge’.
En aquel momento, el actor compartió su emoción: "¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?".
Lars no es el único hijo de Gibson: junto a su exesposa Robyn Moore tuvo a Hannah y seis hijos adultos: Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas. Además, es padre de Lucia, de 16 años, fruto de su relación con la pianista y compositora Oksana Grigorieva, de quien se separó en 2010.
En septiembre de 2024, tanto Lucia como Lars acompañaron a su padre en la alfombra roja del estreno de Monster Summer en Los Ángeles.