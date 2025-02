La inesperada partida de Rodrigo Ureña a Belgrano de la Liga Profesional Argentina remeció al plantel de Fabián Bustos, ya que dejará de contar con una pieza clave del bicampeonato de Universitario. Esta decisión, si bien sorprendió debido a que el volante chileno decidió llegar a un club que no disputa ningún torneo Conmebol esta temporada, se podría explicar en la crisis de competitividad en la Liga 1. En esa línea, el periodista Giancarlo Granda lamentó la "devaluación" del certamen local.

El 'Pitbull', un jugador clave en el esquema del técnico Fabián Bustos, decidió priorizar su carrera en un contexto en el que la Liga 1 atraviesa momentos difíciles tanto en el ámbito deportivo como en lo organizacional. El 'Flaco' señaló que, aunque Belgrano pueda ofrecer un mejor salario, la determinación de Ureña también responde a su deseo de tener más oportunidades de ser convocado a la selección chilena, algo que considera más viable en Argentina que en Perú.

'Flaco' Granda lamenta nivel de la Liga 1

El comunicador no se guardó sus opiniones sobre la situación del fútbol peruano. En su programa en Radio Nacional, expresó su sorpresa ante la elección de Ureña, quien optó por un club que no participa en competiciones internacionales, pero que juega en una liga con mayor exposición para despertar el interés de Ricardo Gareca en convocarlo a la selección chilena.

“Yo creo que no tiene que ver con la plata. Obviamente que Belgrano le va a pagar más, pero creo que tiene que ver con el hambre profesional de Ureña. Es más fácil que lo llamen de la selección chilena en Argentina que en Perú. Me sorprende que un futbolista a nivel profesional... que jugar en Belgrano para él sea mejor que jugar en el bicampeón nacional y en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este caso por Ureña en Universitario”, apuntó.

Rodrigo Ureña consiguió el bicampeonato nacional en su paso por Universitario. Foto: GLR

El 'Flaco' enfatizó que la decisión de Ureña refleja las deficiencias organizativas del campeonato local y añadió que Belgrano, a pesar de sus limitaciones, se presenta como una opción más atractiva para los futbolistas.

"No me sorprende por Ureña, sino que me sorprende para mal lo devaluada que está nuestra liga que hoy Belgrano resulta ser una mejor propuesta para un futbolista, sabiendo que no juega Intercontinental, Libertadores ni Sudamericana, no juega nada, solo el torneo local y está peleando abajo; que estar en la fase de grupos de la Libertadores y poder demostrar", declaró.

Asimismo, criticó ferozmente contra la desorganización que existe en la Liga 1, la cual incluso tuvo que cambiar su reglamento por la inclusión de Ayacucho FC y Binacional.

"Claramente para Ureña y para todo futbolista, y se entiende, nuestro torneo está tan devaluado que ya ni ser bicampeón nacional te sirve y el primero que se puede ir se va. Le pasó también a Bryan Reyna, quizás son distintos porque él es más joven y con una proyección para luego salir al extranjero. En el caso de Ureña, tiene más de 30, ya está cuajado como futbolista. La liga está bastante devaluada y se entiende porque es un desastre, no empezamos, hay 19 equipos y todo lo que ya sabemos", arremetió.

Granda critica la oportunidad perdida por Ureña en la Copa Libertadores

El periodista también cuestionó la falta de interés de Ureña por participar en la Copa Libertadores, un torneo que podría ofrecerle una mayor visibilidad para llamar la atención de Gareca o conseguir una mejor oferta. “Me pregunto: ¿no le llama la atención jugar fase de grupos de Copa Libertadores, en la que se puede mostrar mucho más? Eso me sorprendió”, indicó.