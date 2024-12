Giancarlo ‘Flaco’ Granda fue galardonado como el ‘Soltero codiciado del 2024’ en la reciente premiación organizada por el programa 'América hoy'. El comentarista deportivo superó a Patricio Parodi, uno de los rostros más populares de la televisión peruana.

En su discurso de agradecimiento, Granda agradeció por el apoyo. "Gracias a las chicas de 'Cochinola' y a Patricio Parodi, que me salvó de los ampay", dijo entre risas, demostrando su buen humor y el vínculo que mantiene con su colega.

‘Flaco’ Granda se concierte en el 'Soltero codiciado del año'

Giancarlo ‘Flaco’ Granda ha sido galardonado con el título de ‘Soltero codiciado del 2024’ en la reciente ceremonia organizada por el programa 'América hoy'. La elección fue un momento que generó gran revuelo, no solo por la disputa entre los dos conocidos personajes, sino también por el humor y carisma que ‘Flaco’ Granda mostró durante su intervención.

En medio de la celebración, Granda destacó su relación de amistad con Parodi, y con humor, recordó la célebre frase del modelo Guty Carrera: “Yo no fui infiel”, mientras aseguraba que se llevaba muy bien con él. “Yo tampoco fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”, repitió varias veces, lo que generó risas y alboroto entre los presentes en el set de 'América hoy'.

'Flaco' Granda habla sobre su actual situación sentimental

Durante su intervención, en el programa de Ethel Pozo, el comentarista deportivo no dudó en abordar su situación sentimental, destacando su carácter extrovertido y su capacidad para hacer reír a su audiencia, lo que lo convierte en un personaje muy querido en la televisión peruana.

Además, Granda fue increpado por las conductoras del programa, quienes le cuestionaron sobre su peculiar costumbre de presentar a sus salientes como sus “futuras esposas”. “Fuera de bromas, me acerqué y dije ‘esta es mi futura esposa’”, explicó Granda entre risas.

Ante la intervención de Ethel Pozo, quien le comentó que a todas les dice lo mismo, Granda aclaró que se trataba de una broma, ya que actualmente está soltero. Sin embargo, el comentarista dejó claro que tiene la esperanza de encontrar a su futura pareja en el próximo año 2025, cerrando su intervención con una sonrisa.