Uno de los jugadores que brillaron en el amistoso entre Universitario vs Inter Miami en el Estadio Monumental es Rodrigo Ureña, quien fue el amo y señor del medio campo de la 'U'. A pesar de la derrota crema en manos del equipo de Lionel Messi, diversos hinchas y periodistas destacaron su gran nivel. Uno de ellos es Giancarlo Granda, quien incluso lo comparó con Andrés Iniesta, el cerebro de la selección de España campeona del mundo 2010.

Aunque jugó solo los primeros 45 minutos, ese tiempo le bastó al 'Pitbull' para demostrar que puede superar el nivel que lo llevó a ser titular indiscutible y pieza vital en el esquema de Fabián Bustos. Con el chileno en cancha, la 'U' consiguió el bicampeonato nacional en un año especial como el del centenario en 2024.

'Flaco' Granda compara a Rodrigo Ureña con Andrés Iniesta

En su programa en Radio Nacional, el 'Flaco' sorprendió a los oyentes al comparar a Rodrigo Ureña con el legendario Andrés Iniesta tras su destacada actuación en el amistoso entre Universitario de Deportes vs Inter Miami. Pese a la derrota en penales, el volante chileno dejó una impresión imborrable para el hincha crema.

“Ayer (29 de enero) hubo un partido, jugó Inter Miami ante Universitario de Deportes. A mí me dijeron que en ese partido como figuras iban a estar Jordi Alba, Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez. No me avisaron que venía Iniesta y que se vestía de crema... Lo que juega Rodrigo Ureña es una locura, me saco el sombrero, jugó mucho”, manifestó.

"La gente dice: ‘Cómo vas a comparar a Iniesta’, pero es una metáfora porque vinieron exjugadores de Barcelona. En el partido hubo pierna fuerte, pero no ritmo. Ustari tuvo más trabajo que Britos porque la ‘U’ atacó más", agregó.

Rodrigo Ureña es bicampeón en el fútbol peruano con Universitario. Foto: GLR

Granda hace pedido a la dirigencia e hinchas de Universitario

Con respecto a los rumores de que el 'Pitbull' se irá al fútbol extranjero, el comunicador pidió a la dirigencia merengue que retengan al chileno y a los hinchas que presionen para que se quede por muchos más años.

“La facilidad que tiene el tipo para meter cambios de juego es impresionante. Te propone una notable salida limpia y que no tiene problemas en el toque corto ni en el largo. Universitario, ciérralo con un candado. Hincha de Universitario, te digo, anda, ve al Estadio Monumental, hagan una parada nacional y digan: ‘Ureña no se puede ir de Universitario'", acotó.

Rodrigo Ureña se iría a un club del extranjero

En la antesala del encuentro entre Universitario vs Inter Miami, el periodista Carlos 'Tigrillo' Navarro lanzó una revelación que podría complicar la situación del equipo dirigido por Fabián Bustos. Durante el programa 'Campeonísimo' de PBO, mencionó que un club extranjero mostró interés en uno de los jugadores más destacados de los cremas.

“Hay un club de fútbol del extranjero, no voy a decir de qué país todavía, que está interesado en uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario, de los titulares indiscutibles. Acabo de enterarme de cuánto es la cláusula de salida del jugador de 600.000, van a pagar por él”, expresó.

Al ser consultado sobre la participación de Ureña en el duelo contra el equipo estadounidense, 'Tigrillo' reveló el nombre del futbolista en cuestión y dejó entrever que ante las garzas podría ser su último encuentro con camiseta crema: "El último partido de Ureña", añadió.