El comentarista deportivo Giancarlo Granda se pronunció sobre la posibilidad de que Nolberto Solano asuma el cargo de director técnico de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati. El comunicador considera que hay opciones más viables para el puesto. A pesar de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha indicado que se definirá primero la elección del director de fútbol, los nombres de posibles entrenadores han comenzado a circular, siendo Ñol uno de los más mencionados en los últimos días.

Durante su programa deportivo en Radio Nacional, Granda no escatimó en críticas hacia Solano, afirmando que su trayectoria como entrenador no respalda su candidatura. "¿De verdad puede ser Solano el técnico de la selección peruana? Claro, ahora tiran nombres al aire como cualquier cosa", expresó.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Nolberto Solano?

"Hay 10 entrenadores peruanos, por delante de Solano, con mejor currículum, y me quedo corto. Ñol fue un fantástico futbolista, pero como entrenador todavía no ha dado la talla", precisó. Luego, recordó su experiencia en diferentes equipos y selecciones, y señaló que su desempeño no ha sido satisfactorio. "Dirigió a la selección de los Panamericanos. Ese equipo no daba tres pases, era inmirable. Dirigió a José Gálvez, Universitario, Segunda División de Suecia, Quinta o Sexta de Inglaterra y no le fue bien", dijo el popular ‘Flaco’.

El narrador de fútbol enfatizó que, a pesar de admirar a Solano como jugador, su historial reciente como entrenador debería ser un indicativo de que no es la mejor opción para la selección. "Me da pena porque es un técnico nacional que uno quiere que le vaya bien. Pero cuando te va mal una, dos, tres, cuatro veces, algo hay que cambiar. No creo que haya hecho los méritos necesarios para ser el técnico de Perú. Para ocupar ese cargo es porque debes ser el mejor de tu país", añadió.

Giancarlo Granda aseguró que Roberto Mosquera es mejor alternativa que Nolberto Solano

En otra parte de su discurso, el exnarrador de GOLPERU mencionó a Roberto Mosquera como una opción viable, destacando que actualmente está sin dirigir y podría estar esperando ofertas. "¿Solano o Mosquera? Yo prefiero a Mosquera. Ahorita está sin dirigir, seguro expectante por ofertas", concluyó.