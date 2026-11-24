El presidente de CADE Ejecutivos 2026 , Rolando Arellano, señaló que las inversiones se concentraron en los lugares más fáciles y cómodos, lo que dejó rezagadas a varias regiones pese al mayor gasto estatal.

Presidente de CADE 2026 sobre brechas en el país: “El ingreso de las regiones crece y supera el de Lima” | Foto: difusión

Presidente de CADE 2026 sobre brechas en el país: “El ingreso de las regiones crece y supera el de Lima” | Foto: difusión

Durante la inauguración del foro empresarial en Vidawasi, Cusco, el presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, advirtió que el progreso del país todavía no llega por igual a todos los peruanos.

Señaló que, aunque los ingresos de la gente y el dinero que gasta el Estado en las regiones subieron más que en Lima, la salud, la educación y la seguridad no mejoraron al mismo ritmo.

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"Mientras unas ciudades y sectores progresaban, muchas otras quedaban rezagadas. Eso, a pesar de que el ingreso de las regiones, desde hace algunos años, crece y supera el de Lima, y el gasto estatal mucho más todavía. Creció en regiones el ingreso monetario, pero el bienestar multidimensional, la educación, la salud, la seguridad, los servicios y las oportunidades para un futuro no crecieron igual", sostuvo.

Cifras económicas y retos pendientes

Arellano también mencionó que el Perú atraviesa una ventana de oportunidad única y pidió comparar la situación actual con la historia del país y con otras naciones.

Destacó que la economía crece 3,2% este año, que la moneda nacional figura entre las más sólidas del mundo y que la pobreza bajó de alrededor del 60% hace dos décadas a cerca del 25% en la actualidad.

Además, señaló que el país registra el producto bruto interno (PBI) per cápita más alto de su historia y una alta demanda de inversionistas extranjeros.

Sin embargo, advirtió que persisten problemas en salud, educación, infraestructura y baja productividad. Y alertó también sobre el avance de los delitos mineros y ambientales, la inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno de El Niño.