Presidente de CADE 2026 sobre brechas en el país: “El ingreso de las regiones crece y supera el de Lima”
El presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, señaló que las inversiones se concentraron en los lugares más fáciles y cómodos, lo que dejó rezagadas a varias regiones pese al mayor gasto estatal.
El presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, señaló que las inversiones se concentraron en los lugares más fáciles y cómodos, lo que dejó rezagadas a varias regiones pese al mayor gasto estatal.
Durante la inauguración del foro empresarial en Vidawasi, Cusco, el presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, advirtió que el progreso del país todavía no llega por igual a todos los peruanos.
Señaló que, aunque los ingresos de la gente y el dinero que gasta el Estado en las regiones subieron más que en Lima, la salud, la educación y la seguridad no mejoraron al mismo ritmo.
Video destacado
LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+
"Mientras unas ciudades y sectores progresaban, muchas otras quedaban rezagadas. Eso, a pesar de que el ingreso de las regiones, desde hace algunos años, crece y supera el de Lima, y el gasto estatal mucho más todavía. Creció en regiones el ingreso monetario, pero el bienestar multidimensional, la educación, la salud, la seguridad, los servicios y las oportunidades para un futuro no crecieron igual", sostuvo.
- CADE Ejecutivos 2026: economía peruana, polarización y posición del Gobierno marcarán el primer día
- Presidente de IPAE: Perú necesita destrabar proyectos para alcanzar un crecimiento de 6% en tres años
Cifras económicas y retos pendientes
Arellano también mencionó que el Perú atraviesa una ventana de oportunidad única y pidió comparar la situación actual con la historia del país y con otras naciones.
Destacó que la economía crece 3,2% este año, que la moneda nacional figura entre las más sólidas del mundo y que la pobreza bajó de alrededor del 60% hace dos décadas a cerca del 25% en la actualidad.
Además, señaló que el país registra el producto bruto interno (PBI) per cápita más alto de su historia y una alta demanda de inversionistas extranjeros.
Sin embargo, advirtió que persisten problemas en salud, educación, infraestructura y baja productividad. Y alertó también sobre el avance de los delitos mineros y ambientales, la inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno de El Niño.