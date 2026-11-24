El MEF redujo de 3,4% a 3,1% su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026. | Andina

El MEF redujo de 3,4% a 3,1% su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026. | Andina Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo de 3,4% a 3,1% su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026, debido principalmente a la intensificación del Fenómeno El Niño costero de magnitud extraordinaria, que afectará la producción pesquera, agropecuaria y manufacturera. El deterioro de estas actividades, vinculadas a los recursos naturales, restará impulso al Producto Bruto Interno (PBI), pese a que otros sectores mantendrán un ritmo de expansión mayor.

La nueva estimación aparece en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2027-2031, en el que el ministerio también revisa el desempeño de las distintas actividades productivas. Según el documento, los sectores primarios pasarían de una contracción prevista de 1,4% en agosto a una caída de 3% al cierre de este año, mientras que las actividades no primarias crecerían 4,3%.

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La economía peruana crecería menos de lo previsto en 2026 por el impacto de El Niño.

Pesca y agropecuario concentran el mayor impacto de El Niño

La pesca será la actividad con el retroceso más pronunciado. El MEF calcula que su producción caerá 40,5% durante 2026, frente al descenso de 25,8% que había proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) de agosto. La magnitud de esta contracción está relacionada con las anomalías cálidas del mar, que afectaron los desembarques de anchoveta durante la primera temporada y motivaron la cancelación de la segunda temporada en la zona norte-centro.

El efecto no quedará limitado a la extracción pesquera, ya que la menor disponibilidad de anchoveta también repercutirá en la manufactura primaria, cuya producción retrocedería 7,9% por las dificultades para abastecer la elaboración de harina y aceite de pescado.

En el caso agropecuario, la previsión también cambió de manera desfavorable: el ministerio pasó de estimar una contracción de 1,4% a proyectar una caída de 2%. Las alteraciones de temperatura perjudicarían la floración y los rendimientos de cultivos como la palta, los arándanos, la aceituna, el mango, el limón, la papa, la alfalfa y el arroz. A ello se sumaría una menor productividad de la actividad avícola por el estrés térmico.

El retroceso de estas actividades contrasta con el comportamiento previsto para otros sectores. La construcción crecería 10,7% en 2026, el comercio avanzaría 6,4% y electricidad y agua registrarían una expansión de 5,2%. Los servicios, que representan el mayor peso dentro de la estructura productiva, crecerían 3,4%.

Inversión privada y demanda interna sostendrán el crecimiento económico

Aunque el MEF redujo su expectativa para el PBI, elevó su proyección de crecimiento de la demanda interna de 5,9% a 6,3% para este año. Este indicador comprende el consumo y la inversión realizados dentro del país, por lo que permite observar el comportamiento del gasto de los hogares, las empresas y el Estado, más allá de las dificultades que enfrentan determinados sectores productivos.

Uno de sus principales componentes será la inversión privada, cuyo crecimiento estimado pasó de 10,5% a 13,8%. La inversión minera avanzaría 24%, mientras que el consumo privado mantendría una expansión de 3,6%, respaldado por el comportamiento del empleo y el crédito.

Sin embargo, el mayor dinamismo de la demanda interna no se trasladaría al mismo ritmo hacia el sector externo. El MEF proyecta que las exportaciones caerán 0,2% durante 2026, mientras que las importaciones crecerán 11,2%, una diferencia que también forma parte del panorama económico previsto para este año.

Para 2027, el ministerio conserva su estimación de crecimiento de 3,4%, con una recuperación gradual de las actividades afectadas por el fenómeno climático. En particular, proyecta que la pesca crecerá 10,3% después de la fuerte contracción de este año, mientras que el sector agropecuario todavía registraría una caída de 0,5%.

A más largo plazo, el MEF espera que la economía alcance una expansión promedio de 4% anual entre 2028 y 2031, apoyada en el fortalecimiento de la demanda interna, las exportaciones y la normalización de las condiciones climáticas y financieras.