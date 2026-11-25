El MEF espera que el PBI cierre este año con un avance de 3,1%, en línea con el resultado acumulado hasta septiembre. | Difusión

El MEF espera que el PBI cierre este año con un avance de 3,1%, en línea con el resultado acumulado hasta septiembre. | Difusión Difusión

La economía peruana crecerá menos de lo esperado en 2026. El ministro de Economía, Elmer Cuba, admitió que la proyección inicial de 3,4% fue “demasiado optimista” y que ahora se espera un crecimiento de 3,1%.

Según explicó en una entrevista con La República durante el CADE Ejecutivos 2026 (Urubamba, Cusco), el ajuste se debe al peor desempeño de la pesca, la agricultura y los textiles, un deterioro que las estimaciones iniciales no habían considerado.

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"El 3,4% era un poco optimista, pero las cifras te están mostrando un peor desempeño en la pesca, agricultura y los textiles", señaló Cuba. El reconocimiento se produce después de que el MEF actualizara sus proyecciones macroeconómicas y redujera en 0,3 puntos porcentuales su estimación para el cierre del año.

El ajuste responde principalmente a los efectos del fenómeno de El Niño, que viene alterando las condiciones para la producción pesquera y agrícola, además de repercutir en las industrias que dependen de estas actividades.

Pesca caerá 40,5% y el sector agropecuario retrocederá 2% en 2026

La revisión del MEF muestra que la pesca será una de las actividades más golpeadas durante este año. El ministerio calcula que su producción retrocederá 40,5%, frente a la caída de 25,8% que había previsto en agosto, debido a las anomalías cálidas del mar que afectaron los desembarques de anchoveta y llevaron a cancelar la segunda temporada de pesca en la zona norte-centro.

El impacto también alcanzará a la manufactura primaria, que retrocedería 7,9% por la menor disponibilidad de anchoveta para producir harina y aceite de pescado. En el caso del sector agropecuario, la previsión pasó de una caída de 1,4% a una contracción de 2%, ante los riesgos que las alteraciones climáticas representan para cultivos como el mango, limón, arroz, papa y arándanos.

A ello se suma el menor desempeño de la industria textil, que también fue mencionado por Cuba durante la entrevista. El ministro sostuvo que estas actividades explican parte de la moderación del crecimiento, pese a que la economía todavía registra resultados positivos en otros componentes.

Elmer Cuba espera que economía peruana crezca 3,4% en 2027

Pese al ajuste para 2026, el MEF mantiene una proyección de crecimiento de 3,4% para el próximo año. Cuba explicó que el Gobierno espera contener los efectos económicos de El Niño, que podría ocasionar mayores daños en distintas regiones durante los primeros meses de 2027.

"En el próximo año, donde más va a golpear El Niño, esperamos ser exitosos en combatir los efectos contracíclicos y crecer 3,4%", manifestó a este diario.