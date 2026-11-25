Verónika Mendoza pide no firmar la adenda con Cálidda y rechaza “migajas” en la oferta de conexiones | Composición/LR/Andina

Verónika Mendoza pide no firmar la adenda con Cálidda y rechaza “migajas” en la oferta de conexiones | Composición/LR/Andina Composición/LR/Andina

En declaraciones a la prensa tras su intervención en CADE Ejecutivos 2026, la gobernadora regional de Cusco, Verónika Mendoza, pidió que no se firme la adenda con Cálidda en los términos actuales y cuestionó las metas de acceso al gas natural para su región al considerarlas insuficientes.

"Necesitamos la masificación ya, pero tampoco podemos aceptar migajas".

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Mendoza sostuvo que, luego de 22 años de explotación del gas de Camisea, las familias cusqueñas siguen sin un beneficio y advirtió que no aceptarán ofertas que considere mínimas frente a las necesidades de la población.

"Creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente, perdónenme, una falta de respeto".

Exige garantías y mesa técnica

En el diálogo con la prensa, Mendoza planteó que la masificación real exige llevar el gas por ductos a Cusco y a la Macrosur, no solo para viviendas o transporte, sino también para impulsar el desarrollo industrial.

En esa línea, señaló que existe una desconfianza en Cusco, la cual responde a promesas reiteradas y proyectos que no se concretaron.

"A las autoridades nacionales presentes que nos den garantías, plazos, presupuestos, sanciones, si es que no hay cumplimiento, para tener la seguridad de que se va a hacer ese gas".

Al referirse a la adenda con Cálidda, señaló que se debe avanzar con el traslado de gas en camiones desde la costa central a la par de los ductos, pero cuestionó que la propuesta contemple solo 30.000 viviendas en Cusco y un alcance aún menor en las zonas productoras.

Recordó también que una licitación de 2024 con el programa Bonogás del FISE buscaba “en un año cubrir a mil familias en Quillabamba”.

Frente a esa comparación, reiteró que la oferta actual suena a “migajas y a falta de respeto”. Por ello, pidió que “no se firme esta adenda como está” ni se imponga “a rajatabla”, sino que se abra una mesa de diálogo y una mesa técnica transparente con las autoridades regionales que entrarán en funciones, dado que las actuales están de salida.

Las advertencias de Osinergmin sobre la adenda

El debate sobre la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda se produce mientras el Ministerio de Energía y Minas y la empresa avanzan en una propuesta de US$550 millones de inversión privada para extender el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur —Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica—, con 3.738,9 kilómetros de redes, más de 300.000 consumidores y una ampliación de la concesión hasta 2043.

La República ya ha alertado sobre las deficiencias de esa adenda a partir de un informe de Osinergmin. En esa evaluación técnica, el regulador advirtió que, sobre un universo estimado de 300.613 consumidores en las nuevas localidades, el compromiso mínimo de Cálidda sería de 201.411 conexiones.

Según el regulador, en cuatro localidades, Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las conexiones mínimas comprometidas cubrirían entre el 20,1% y el 30,4% de las viviendas evaluadas, lo que dejaría a la mayoría de esos hogares sin conexión garantizada por más de diez años.

En Quillabamba, el informe consigna 884 conexiones comprometidas frente a 4.391 viviendas evaluadas (20,1%); en Huamanga, 13.555 frente a 44.660 (30,4%); en Huancavelica, 3.840 frente a 12.839 (29,9%); y en Curimaná, 230 frente a 1.100 (20,9%).

El regulador también alertó que la propuesta no garantiza que las viviendas restantes tengan una red disponible frente a sus casas, cuestionó que el nivel de cobertura alcance el 67% frente al 70% mínimo de referencia.

Además, indicó que una regla permite poner menos conexiones en una zona y cubrir esa diferencia en otra zona hasta en un 20%.