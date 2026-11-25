Durante CADE 2026, realizado en Urubamba, Cusco, el exfuncionario señaló que la actividad empresarial debe contribuir a la formalización y al bienestar de la población.

Durante CADE 2026, realizado en Urubamba, Cusco, el exfuncionario señaló que la actividad empresarial debe contribuir a la formalización y al bienestar de la población. Difusión

El crecimiento económico del Perú necesita traducirse en mejores condiciones de vida para la población. Para el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el desarrollo empresarial no puede limitarse a incrementar las utilidades, sino que debe incorporar objetivos sociales, desde la generación de empleo formal hasta una mayor participación en las comunidades donde operan las compañías.

"Sin un apoyo social, sin un desarrollo social, este país se queda cojo de una pata y eso no debe pasar", sostuvo en entrevista con La República durante CADE 2026, realizado en Urubamba, Cusco.

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Thorne consideró que existe un cambio en la actitud de los empresarios, a quienes observa más interesados en ampliar su contribución al país y no concentrarse exclusivamente en los resultados financieros de sus negocios. Según explicó, esta mirada también debe reflejarse en indicadores de formalización y desarrollo social, pues la actividad privada necesita vincular su crecimiento con las necesidades de la población.

"Las empresas tienen que tener un propósito social mucho más importante del que han tenido en el pasado", afirmó.

Empresas deben asumir un mayor compromiso con el desarrollo social

Para Thorne, el sector privado tiene espacio para ampliar su participación en la solución de problemas que afectan al país, especialmente en territorios donde se desarrollan actividades económicas de gran escala. Mencionó particularmente a la minería, una de las principales fuentes de ingresos para las regiones, cuyos beneficios no siempre se traducen en servicios públicos e infraestructura para las poblaciones cercanas a las operaciones.

"Hay que convencer a los empresarios, sobre todo en la minería, de que hagan mucho más trabajo en sus zonas de influencia", señaló.

La discusión también alcanza al uso del canon y sobrecanon, recursos que reciben los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos naturales y que deben financiar inversiones en sus jurisdicciones. El exministro cuestionó que estos fondos permanezcan sin utilizar mientras las necesidades de infraestructura y servicios siguen pendientes.

La preocupación por las brechas territoriales también se refleja en el empleo. Thorne mencionó que el 90% de los nuevos puestos de trabajo se habría generado en Lima, mientras que las regiones prácticamente no registraron crecimiento.

Alfredo Thorne cuestiona que el Estado esté de espaldas a la población

El exministro también puso el foco en la capacidad del Estado para responder a las necesidades cotidianas de los ciudadanos. A su juicio, no basta con promover inversiones o mantener indicadores macroeconómicos favorables si los servicios públicos siguen funcionando con demoras y limitaciones que afectan directamente a las familias.

"El Estado está de espaldas a la población y eso es lo que tiene que cambiar", afirmó, al referirse a una de las reflexiones planteadas durante las sesiones de CADE 2026.

En esa línea, Thorne consideró que el Estado debe recuperar su capacidad para garantizar servicios y mecanismos de protección que acompañen el desarrollo económico.

"El Estado debe estar al servicio de la población y no a la inversa", remarcó.

Inteligencia artificial puede ayudar a cerrar brechas y elevar la productividad

Entre las herramientas que podrían contribuir a mejorar los servicios públicos y ampliar las oportunidades económicas, Thorne destacó la inteligencia artificial. El exministro sostuvo que el Perú debe concentrarse en adoptar tecnologías desarrolladas en otros países y preparar a su fuerza laboral para utilizarlas, en lugar de intentar competir en la creación de grandes compañías tecnológicas.

"El Perú no va a tener una empresa como Anthropic o OpenAI. Nosotros vamos a tener que adoptar esa tecnología", explicó.

Su planteamiento también involucra a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan acceder a herramientas que les permitan mejorar sus procesos y avanzar hacia la formalización. Para ello, propuso que las universidades promuevan iniciativas para identificar tecnologías aplicables a estos negocios y facilitar su implementación.

Asimismo, consideró que el Gobierno podría incorporar especialistas en tecnología para acelerar la modernización de los servicios públicos. Puso como ejemplo el uso de inteligencia artificial para organizar las citas médicas de los asegurados de EsSalud y el SIS, frente a las demoras que actualmente enfrentan.

Thorne señaló que la adopción tecnológica podría tener un efecto considerable sobre la economía peruana, siempre que vaya acompañada de educación y capacitación. Como referencia, indicó que la inteligencia artificial aporta alrededor de un punto porcentual al crecimiento anual de la economía estadounidense.

"En el Perú debe ser 2 o 3 puntos porcentuales del PBI si lo aplicamos eficientemente", estimó.

Para el exministro, el desafío consiste en aprovechar esas herramientas para elevar los ingresos de los trabajadores y mejorar la productividad, sin dejar de lado las brechas sociales y territoriales que todavía condicionan el desarrollo del país.