El gremio exige cambios en el régimen de concesiones mineras, permisos temporales de explotación y una nueva legislación que reconozca las condiciones de los pequeños productores. | Andina

El gremio exige cambios en el régimen de concesiones mineras, permisos temporales de explotación y una nueva legislación que reconozca las condiciones de los pequeños productores. | Andina Andina

La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) convocó a una movilización nacional para este lunes 23 de noviembre, en rechazo a la falta de acuerdos sobre el futuro de la formalización minera. El gremio exige al Congreso aprobar una ampliación de cuatro años del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre, para evitar que los trabajadores que aún no concluyen el proceso queden expuestos a la ilegalidad.

Según el pronunciamiento, la decisión responde también a la falta de avances legislativos sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), así como a la posibilidad de que el Ejecutivo elimine el Reinfo sin establecer un mecanismo que garantice la continuidad de la formalización.

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En declaraciones a RPP, el presidente de Confemin, Máximo Franco Béquer, confirmó la movilización y advirtió que el vencimiento del registro dejaría a miles de trabajadores sin una vía para regularizar sus actividades.

Confemin advierte que mineros pasarían a la ilegalidad si vence el Reinfo

El dirigente sostuvo que más de 3 millones de personas dependen de esta actividad y cuestionó que el Congreso todavía no haya aprobado una alternativa legislativa que responda a las condiciones de la minería artesanal.

"Lamentablemente, vamos a pasar a la ilegalidad. No podemos permitir que más de 3 millones de personas que viven de esta actividad nos quedemos al desamparo ante la ley. Estamos exigiendo al Gobierno y al Congreso que tomen una decisión política", manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta a la propuesta de Ley MAPE, que contempla un régimen de consolidación y la creación de una institución denominada Formape para continuar con el proceso de formalización. Para Béquer, esta alternativa no resuelve las dificultades de los pequeños productores, pues considera que su eventual incorporación al régimen ordinario les impondría requisitos que no están en condiciones de cumplir.

"Lo que está haciendo el Ejecutivo es cerrar el proceso de formalización. A partir del 2028, según ellos, iríamos al régimen ordinario y esto no aplica para nosotros, porque no tenemos concesiones, contratos. En ese régimen, hay que aprobar todos los requisitos para poder trabajar y eso tardará cinco años. Esa no es la solución", cuestionó.

Mineros exigen ampliar el Reinfo por cuatro años y aprobar la Ley MAPE

La plataforma de lucha de Confemin contempla cinco demandas dirigidas al Ejecutivo y al Congreso. La principal es aprobar una ampliación del proceso de formalización minera por cuatro años, con un plazo que permita a los trabajadores completar los procedimientos pendientes.

El gremio también exige realizar un censo nacional transparente que incluya tanto a los mineros inscritos en el Reinfo como a quienes no cuentan con este registro, con el propósito de obtener información sobre la cantidad real de trabajadores y facilitar su incorporación al proceso de formalización.

Otra de las exigencias es aprobar una Ley MAPE que reconozca las particularidades de la minería artesanal y considere actividades como la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica y polimetálica, entre otras. Asimismo, solicitan modificar la legislación sobre concesiones mineras para evitar su acaparamiento y permitir que aquellas que permanecen sin actividad puedan convertirse en productivas.

Confemin pide la renuncia de Guillermo Shinno y Mayra Figueroa

En su pronunciamiento, Confemin exige la renuncia del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa, a quienes atribuye responsabilidad por la falta de avances en la formalización y cuestiona por presuntos conflictos de intereses.

Además, el documento menciona el viaje de ambos funcionarios a Australia y su relación con el caso de la minera Aruntani.

Desde el gremio, Béquer plantea que el Estado debe buscar mecanismos para que los mineros artesanales puedan explotar los recursos naturales sin depender necesariamente de los titulares de las concesiones. Entre sus alternativas propone otorgar permisos temporales de explotación y establecer el pago de regalías a los concesionarios, o revertir al Estado aquellas concesiones que permanecen inactivas.

La jornada de este lunes 23 de noviembre buscará presionar a las autoridades para que atiendan estas demandas antes de que termine el año y se defina el futuro de los trabajadores que todavía permanecen en proceso de formalización.