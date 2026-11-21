Más de 800 hectáreas de vegetación quedaron devastadas por incendios forestales en Cusco Las llamas se extienden en áreas de difícil acceso, mientras las autoridades coordinan acciones de emergencia en comunidades como Huillcapata y Sequeraccay. Se solicitaron helicópteros para controlar la situación.

Más de 800 hectáreas de cobertura vegetal fueron consumidas por los incendios forestales que afectan a distintas zonas de Cusco. La emergencia, que se prolonga por tercer día en el Abra Ccorao y la microcuenca del Qesermayo, también ocasionó daños en dos viviendas y dejó a dos bomberos heridos durante las labores de control.

Las llamas avanzaron sobre pajonales, bosques y especies nativas, mientras más de 200 integrantes de brigadas de emergencia, el Ejército del Perú, la Policía y voluntarios participan en las operaciones. Las autoridades mantienen desplegados equipos de respuesta en diferentes puntos de la región, donde las condiciones del terreno y los vientos complican la extinción de los focos activos.

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Incendio forestal en Cusco: más de 200 brigadistas trabajan para controlar los focos activos

Las labores de emergencia se concentran en las comunidades de Huillcapata, Sequeraccay, Queser Grande y Queser Chico, donde el fuego permanece en sectores de difícil acceso. Miguel Osco Abarca, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS), informó que en las dos últimas localidades todavía se registran focos calientes que esperaban ser extinguidos durante la tarde.

El funcionario también confirmó que los equipos de respuesta consiguieron detener el avance de las llamas hacia Umasbamba, en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, y el distrito de Coya, en Calca. Para completar la liquidación del incendio, el Gobierno Regional del Cusco solicitó a las Fuerzas Armadas un helicóptero equipado con helibalde, cuya disponibilidad estaba pendiente de confirmación.

En cuanto a los espacios arqueológicos cercanos, Osco Abarca precisó que no se reportaron daños al Patrimonio Cultural de la Nación, debido a que el fuego se encuentra en la zona de amortiguamiento del parque arqueológico de Sacsayhuamán. Sin embargo, Tambomachay permanece como un punto de atención, pues las llamas podrían acercarse si avanzan una cumbre más. Al momento del reporte, el sitio se encontraba fuera de peligro.

Dos viviendas afectadas y bomberos heridos tras el avance del fuego en Cusco

La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) identificó dos viviendas afectadas por el incendio. Las familias perjudicadas ya reciben asistencia, mientras que los dos bomberos lesionados durante las operaciones cuentan con atención médica. Uno sufrió una caída desde una altura de tres metros y el otro recibió el impacto de una piedra en la cabeza. Este último llevaba puesto un casco de protección.

Otros siniestros también movilizan a los equipos de emergencia en la región. En el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, un incendio permanecía activo por segundo día consecutivo. A estos reportes se suma otro foco en el sector de Pampaansa, en Sicuani, provincia de Canchis.

En San Sebastián, ubicado al este de la ciudad del Cusco, las brigadas lograron controlar otro incendio forestal. No obstante, el siniestro dejó a un adulto mayor con quemaduras de tercer grado en uno de sus brazos. Durante la emergencia, las llamas también representaron una amenaza para los restos arqueológicos de ese sector.

Entre las condiciones que favorecieron la propagación del fuego figuran la falta de humedad en la vegetación, las temperaturas elevadas y las corrientes de viento. Aunque Cusco y algunas provincias registraron lluvias hasta la semana pasada, las precipitaciones no consiguieron mantener la humedad necesaria para reducir la rápida expansión de los incendios.