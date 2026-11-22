La posibilidad de que las lluvias intensas, los huaicos y los deslizamientos interrumpan las principales rutas de transporte preocupa a los trabajadores petroleros, que piden al Gobierno fortalecer la capacidad operativa y financiera de la empresa estatal para garantizar el suministro de diésel, gasolinas y GLP durante el fenómeno El Niño 2026-2027.

La advertencia llega después de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declarara en emergencia, por un periodo de hasta ocho meses, las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento nacional de combustibles. Mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, el Ejecutivo encargó a Osinergmin evaluar y establecer medidas transitorias para preservar el suministro. Sin embargo, para la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), la declaratoria debe acompañarse de decisiones concretas sobre el papel que tendrá Petroperú durante la emergencia.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El riesgo no se limita a una eventual escasez en los grifos, ya que las inundaciones y los deslizamientos dejan aisladas a determinadas localidades, el GLP puede faltar en los hogares que lo utilizan para cocinar, mientras que la disponibilidad de diésel resulta necesaria para trasladar alimentos, movilizar ambulancias y operar maquinaria destinada a atender las zonas afectadas. Por ello, la federación considera que el país debe anticiparse a los problemas logísticos y contar con capacidad de respuesta antes de que las lluvias interrumpan las carreteras.

Petroperú debe garantizar combustibles en las regiones más vulnerables

Asimismo, plantea que la Nueva Refinería de Talara, las plantas de ventas, los terminales y la infraestructura de almacenamiento de Petroperú formen parte del plan nacional de contingencia. Para ello, reclama que la petrolera estatal tenga autonomía de gestión y acceso a financiamiento en condiciones de mercado, además del capital de trabajo necesario para comprar crudo, mantener sus instalaciones y anticipar los despachos de combustibles, sin depender de nuevas transferencias del Tesoro Público.

Según el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, a marzo de este año Petroperú mantenía una participación superior al 75% en los mercados de combustibles de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Se trata de departamentos donde la distribución depende de una logística compleja y donde la interrupción de las rutas puede comprometer el abastecimiento de comunidades alejadas. La empresa estatal también suministra combustibles a las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue puede ser necesario para evacuaciones y traslado de ayuda humanitaria.

La interrupción del gas de Camisea ya presionó otros combustibles

La crisis registrada en marzo de este año, cuando se interrumpió el transporte de gas natural de Camisea, dejó una advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema energético. La menor disponibilidad de gas natural vehicular elevó la demanda de otros combustibles y generó preocupación por el suministro y los precios del GLP, el gasohol y el diésel.

En aquel momento, Carlos Puente, director de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú, advirtió del impacto en el mercado y pidió al Gobierno respaldar a Petroperú. La empresa, en tanto, informó que había aumentado la llegada de cisternas a sus plantas de venta y que abastecía de diésel a una central de reserva fría del sistema eléctrico.

Para los trabajadores petroleros, aquella experiencia demuestra que una interrupción en un punto de la cadena puede trasladar rápidamente la presión hacia otros combustibles. Ante El Niño, sostienen que se necesitan inventarios distribuidos en distintas regiones, rutas alternativas de despacho y recursos disponibles para responder sin esperar a que se produzca una crisis.

Trabajadores petroleros rechazan la fragmentación de Petroperú

La federación también pidió al Ejecutivo y al Congreso impulsar la derogación de las disposiciones de los decretos de urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026 que, a su juicio, permiten o facilitan la fragmentación de Petroperú. El primero autoriza la reorganización de la empresa mediante bloques patrimoniales y encarga a ProInversión conducir ese proceso.

Advierten que separar o entregar activos estratégicos a operadores privados podría dificultar la coordinación entre refinación, almacenamiento y distribución justo cuando el país necesita asegurar el suministro en todo su territorio. Por ello, reclaman que el Gobierno defina qué localidades tendrán prioridad durante la emergencia, qué reservas estarán disponibles y qué rutas se utilizarán si las principales vías de acceso quedan bloqueadas.

Por todo ello, la federación exige que Petroperú llegue preparada a la temporada de lluvias, con la capacidad financiera y operativa necesaria para abastecer incluso a las zonas que puedan quedar aisladas.