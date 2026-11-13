Alza de tasa del BCRP podría encarecer los créditos además de frenar el consumo y la inversión

Las familias y los negocios podrían tener que ajustar sus planes ante un escenario económico más complicado.

Las familias y los negocios podrían tener que ajustar sus planes ante un escenario económico más complicado. Composición LR/Andina

El incremento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, pasando de 4,25% a 4,50%, anunciado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), podría trasladarse al costo de los préstamos para familias y empresas. Si el financiamiento se encarece, algunos hogares podrían postergar compras y los negocios aplazar inversiones, lo que restaría impulso a la demanda interna.

El aumento fue el primer ajuste al alza desde enero de 2023 y puso fin a 14 meses consecutivos sin modificaciones. El economista Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, cuestionó la medida por el efecto que podría tener sobre el consumo y la inversión.

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“Al subir la tasa de interés de referencia lo que va a hacer es encarecer el crédito de consumo, la inversión; con eso va a enfriar la demanda interna y va a enfriar también actividades económicas enfocadas en el mercado interno, que generan empleo”, sostuvo a La República.

Alza puede enfriar la economía sin corregir los precios de oferta

El economista considera que el aumento de la tasa no atacará el origen de varias de las presiones inflacionarias actuales, que atribuye principalmente a factores de oferta. Entre ellos menciona el encarecimiento de los combustibles y el transporte, además de las dificultades que pueden afectar la producción y distribución de alimentos.

En ese escenario, cuestiona que una medida orientada a moderar el gasto termine afectando también a las actividades económicas que dependen del consumo interno. El mayor costo de los préstamos podría limitar las compras financiadas de los hogares y dificultar que las empresas accedan a recursos para invertir, ampliar sus operaciones o sostener su actividad.

La preocupación también alcanza al empleo. Cuadros advierte que un menor dinamismo de los negocios orientados al mercado interno puede repercutir en la generación de puestos de trabajo, sobre todo en actividades que dependen directamente del gasto de las familias. No obstante, el efecto de la tasa sobre los créditos no es inmediato ni uniforme: depende del tipo de préstamo, el plazo y las condiciones de cada entidad financiera.

BCRP considera que la demanda interna mantiene un buen desempeño

La decisión del Banco Central se produjo en un contexto de mayores presiones inflacionarias. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,57% y acumuló una variación anual de 5,25%, por encima del rango meta de entre 1% y 3%. A nivel nacional, la inflación anual llegó a 4,83%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entidad monetaria también tomó en cuenta los choques de oferta que presionan los precios y el aumento de las expectativas inflacionarias. Estas últimas llegaron a 3,1% a 12 meses, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. En octubre, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó una variación anual de 4,6%, por encima del rango meta. Este indicador muestra que las presiones sobre los precios no se limitan a los componentes más volátiles de la canasta.

El BCRP consideró el dinamismo de la demanda interna. En su comunicado de noviembre, señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mostró un buen desempeño y que las expectativas empresariales permanecieron en terreno optimista. Ese comportamiento también forma parte de los factores que el banco central considera al evaluar la inflación.

La entidad prevé que los precios retornen gradualmente al rango meta conforme pierdan fuerza los choques que los presionan. Sin embargo, advirtió que los efectos del fenómeno El Niño podrían prolongarse. También precisó que el aumento de noviembre no implica necesariamente el inicio de una secuencia de nuevas alzas de la tasa de referencia.

¿Podría darse una recesión como en 2023?

Para sustentar su preocupación por el impacto de una política monetaria restrictiva, Cuadros recordó lo ocurrido en 2023, cuando la economía peruana registró una contracción. A su juicio, la combinación de medidas fiscales y monetarias restrictivas, junto con los efectos del fenómeno El Niño, podría volver a debilitar la actividad económica.

"Fue una recesión generada por un mal manejo de la política económica, tanto fiscal como monetaria, y algo similar podría pasar ahora", señaló.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el PBI se redujo 0,55% en 2023. La manufactura cayó 6,65% y el sector agropecuario retrocedió 2,91%. Este último resultado estuvo condicionado por los fenómenos climáticos de ese año, entre ellos el ciclón Yaku y El Niño, que afectaron los cultivos mediante lluvias, desbordes de ríos y sequías.

Sin embargo, la trayectoria de la tasa de referencia permite precisar la comparación. El BCRP elevó el indicador hasta 7,75% en enero de 2023 y lo mantuvo en ese nivel hasta agosto. En setiembre comenzó a reducirlo y cerró diciembre en 6,75%. Por ello, la contracción de ese año no puede atribuirse únicamente a la política monetaria: también incidieron los choques climáticos y el retroceso de distintos sectores productivos.

Para noviembre de 2026, el panorama presenta diferencias. El BCRP señala que los indicadores adelantados de actividad mantienen un desempeño favorable, mientras que Cuadros advierte que un crédito más caro podría restar impulso al consumo y la inversión. A ello se suman los riesgos climáticos sobre la producción y el abastecimiento de alimentos, que podrían mantener presiones sobre los precios.