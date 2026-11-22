Keiko Fujimori se reunió con figuras que ayudaron a su padre durante su exilio en Japón Las reuniones fueron con representantes de The Nippon Foundation, la diputada Yuko Obuchi y el senador Muneo Suzuki. Especialistas en materia política consideraron que la mandataria aprovechó su paso por Japón para saludar al "albertismo japonés".

Keiko Fujimori se reunió con figuras que ayudaron a su padre durante su exilio en Japón

Keiko Fujimori se reunió con figuras que ayudaron a su padre durante su exilio en Japón

Keiko Fujimori aprovechó su estancia en Tokio, tras participar de la cumbre APEC, para reunirse con figuras políticas y representantes de instituciones que apoyaron a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, durante su estancia en Japón tras renunciar a la presidencia del Perú en el 2000.

El último viernes 20, la mandataria se reunió con el presidente ejecutivo de The Nippon Foundation, cuya expresidenta Ayako Sono (1931-2025), fue quien alojó en su casa a Alberto Fujimori durante sus años de autoexilio.

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Así relató dicho episodio el politólogo José Alejandro Godoy en su libro Los herederos de Fujimori: “Durante los dos siguientes años, habitó en dos casas de la escritora Ayako Sono. (…) Fue entonces cuando se ganó el respaldo de parte de los sectores más conservadores de la política japonesa, comenzando por su anfitriona inicial (Sono)”.

Fujimori y la escritora se conocían desde años antes. Según indicó Godoy en su libro, “la escritora viajó a América Latina en 1990 y, durante su estancia en Perú, conoció a Fujimori, a quien identificó como “un luchador social””.

Fujimori se reunió con representantes de The Nippon Foundation

26 años después, Keiko se reunió con el presidente ejecutivo de The Nippon Foundation, Jumpei Sasakawa, y el presidente de su consejo directivo, Takeju Ogata.

En esta reunión también participaron el canciller Carlos Espá; el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; y el diputado peruano Marco Pacheco, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Japón.

El diario oficial El Peruano, informó el encuentro con la fundación resaltando que se trata de un “aliado del Perú, particularmente mediante su apoyo a la comunidad nikkei”.

Además, indicaron que se dialogó sobre las formas en que la fundación podría apoyar para enfrentar el Fenómeno El Niño.

Reunión con la diputada Yuko Obuchi y el senador Muneo Suzuki

Otra de las reuniones fue con Yuko Obuchi, diputada e hija del exprimer ministro Keizo Obuchi, quien fue un gobernante japonés cercano al exdictador y en cuya gestión se firmó uno de los mayores paquetes de créditos nipones al Perú.

De igual forma, la jefa de Estado se reunió con el senador Muneo Suzuki, actual miembro de la Cámara de Consejeros de Japón.

A inicios de la década de 2000, mientras era una figura influyente en la política exterior japonesa, la prensa local e internacional lo señaló como uno de los principales aliados y protectores políticos del exdictador durante su estancia en Tokio

Además, en 1998, el gobierno de Fujimori llegó a honrar a Suzuki con la máxima condecoración peruana "Sol de Perú" por su labor en la promoción de las relaciones amistosas entre ambos países.

Contradicción

El politólogo Alejandro Mejía, en diálogo con La República, consideró que las reuniones de Keiko Fujimori se contradicen con el discurso que manejó durante su campaña política, en la que “manifestó reiteradas veces su distanciamiento político frente al gobierno de su padre, criticando incluso la vulneración de la institucionalidad democrática de esos años”.

Por ello, para Mejía, estas reuniones “evidencian una posición errática y contradictoria como mandataria, lo que le puede generar pérdida de credibilidad en el ámbito doméstico e internacional, algo que ya se ve reflejado en las recientes encuestas de desaprobación”.

Consideró, además, que aún existe influencia en su círculo más cercano de personajes allegados a su padre, que la llevan a realizar este tipo de acciones sin medir el impacto que pueda tener en la opinión pública.

“La postura de la presidenta debería ser de ser coherente con sus declaraciones hechas en campaña y tomar distancia, marcar un estilo propio de gobierno y no mezclar las visitas oficiales con los temas familiares o personales”, anotó.

Por su parte, el analista político, Iván García comentó a este medio que considera que Fujimori busca demostrar que el Gobierno peruano dialoga con todos los países y no toma postura por uno en específico, pues ya estaba siendo señalado de rendir “pleitesía” a EE.UU.

“Creo que el mensaje es que Perú no solo está dando importancia a Estado Unidos y a China, sino también con Japón, país con el que tenemos lazos históricos”, dijo.

Sin embargo, reconoció que la visita de Keiko a Japón abrió la puerta para saludar al “albertismo japonés” que aún se encuentra activo y presente.

“Se trata de figuras que tuvieron una clara defensa hacia Alberto Fujimori cuando permaneció en Japón. Esta visita ha tenido un gesto o tributo no declarado ni explícito, pero que a fin de cuentas reconoce y saluda a ese albertismo japonés que protegió a su padre”, declaró.

García agregó que considera que las visitas y reuniones responden más a una cuestión “sentimental” que a un debate político o ideológico.