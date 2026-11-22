Renovación Popular evalúa apoyar moción de interpelación contra Carlos Espá por su desempeño en la Cancillería El diputado Christian Aranda señaló que Espá mantiene un accionar "más mediático y performista", lo que ha provocado que, en algunas ocasiones, se caricaturice el rol de la Cancillería.

Diputados presentan moción para citarRenovación Popular evalúa apoyar moción de interpelación contra Carlos Espá por su desempeño en la Cancilleríaal canciller por organización y fallas en visita del papa León XIV | Composición/LR

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El diputado de Renovación Popular Christian Aranda informó que su bancada evalúa respaldar la moción de interpelación contra el canciller, Carlos Espá, porque no están conformes con su desempeño en la cartera.

“Está en debate en estos momentos. Los efectos son mas lesivos cuando hablamos de una interpelación porque se abre la puerta para la censura. La interpelación tiene una connotación más coercitiva”, dijo a RPP.

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Aranda precisó que ha conversado con el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, para trasmitirle el malestar de la bancada celeste con la gestión de Espá.

"La actitud de Renovación Popular es mucho más crítica”, anotó e indicó que desde la bancada “evalúan seriamente” si corresponde la interpelación.

Al ser consultado sobre si considera que Espá debería renunciar, Aranda indicó: “Yo creo que deben haber cambios. El desempeño que viene teniendo el canciller no refleja lo que los peruanos creo esperamos de la Cancillería”.

Precisó que el malestar de la bancada hacia Espá no es exclusivo por las fallas que hubo durante los eventos del sumo pontífice.

Sin embargo, detalló cuáles fueron los hechos que detonaron la incomodidad sobre los eventos para el santo padre: “Ha dejado mucho que desear. Primero saltan los cuestionamientos hacia las fallas logísticas, errores de protocolo serios. Los ministros y el oficialismo estaban esquinados, no frente al papa. Esto provocó un descontento al ver que la oposición estaba ubicada en zonas mucho más preferenciales que el propio partido de Gobierno”, dijo.

“Este último canciller es bastante más mediático y preformista. Ha caricaturizado, en algunos casos. Creo que la mediatización tiene que estar atemperada por un criterio de que se trata de una institución muy seria”, expresó.

Añadió que, inicialmente, respaldaron parcialmente una invitación al canciller para que responda sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y por las fallas en las actividades del papa León XIV.

En ese sentido, explicó que una invitación tiene, por su naturaleza, la opción de repreguntar. Una característica que no posee la interpelación.