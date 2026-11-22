Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados de la fecha 6 La jornada empezó con la sorpresiva derrota de Universitario. Así marcha la tabla de posiciones previo a los partidos de Alianza Lima y San Martín.

San Martín es el único invicto en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

San Martín es el único invicto en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley viene registrando grandes sorpresas. Universitario de Deportes sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano. La jornada culmina hoy, domingo 22 de noviembre, con las presentaciones de San Martín y Alianza Lima.

Las santas buscarán un triunfo ante Olva Latino para mantener su invicto en el certamen. Por su parte, las blanquiazules juegan ante Atlético Atenea.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 6

San Martín es el único club invicto en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1. San Martín 5 15:2 15 2. Universitario 6 12:6 12 3. Regatas Lima 6 15:6 13 4. Alianza Lima 6 16:9 13 5. Atlético Atenea 5 12:7 10 6. Rebaza Acosta 6 11:11 9 7. Deportivo Soan 6 10:11 9 8. Circolo Sportivo 6 10:11 8 9. Olva Latino 5 7:9 6 10. Deportivo Géminis 5 6:13 4 11. Deportivo Wanka 7 4:18 3 12. Perú Sub-19 5 0:15 0

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 6

Sábado 21 de noviembre

Finalizado | Deportivo Wanka 0-3 Rebaza Acosta

Finalizado | Regatas Lima 3-0 Deportivo Soan

Finalizado | Universitario 0-3 Circolo Sportivo

Domingo 22 de noviembre

2.15 p. m. | Géminis vs Perú Sub-19

4.30 p. m. | San Martín vs Olva Latino

6.30 p. m. | Alianza Lima vs Atlético Atenea

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