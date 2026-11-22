Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados de la fecha 6
La jornada empezó con la sorpresiva derrota de Universitario. Así marcha la tabla de posiciones previo a los partidos de Alianza Lima y San Martín.
La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley viene registrando grandes sorpresas. Universitario de Deportes sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano. La jornada culmina hoy, domingo 22 de noviembre, con las presentaciones de San Martín y Alianza Lima.
Las santas buscarán un triunfo ante Olva Latino para mantener su invicto en el certamen. Por su parte, las blanquiazules juegan ante Atlético Atenea.
Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 6
San Martín es el único club invicto en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley.
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|EQUIPOS
|PJ
|SETS
|PUNTOS
|1. San Martín
|5
|15:2
|15
|2. Universitario
|6
|12:6
|12
|3. Regatas Lima
|6
|15:6
|13
|4. Alianza Lima
|6
|16:9
|13
|5. Atlético Atenea
|5
|12:7
|10
|6. Rebaza Acosta
|6
|11:11
|9
|7. Deportivo Soan
|6
|10:11
|9
|8. Circolo Sportivo
|6
|10:11
|8
|9. Olva Latino
|5
|7:9
|6
|10. Deportivo Géminis
|5
|6:13
|4
|11. Deportivo Wanka
|7
|4:18
|3
|12. Perú Sub-19
|5
|0:15
|0
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 6
Sábado 21 de noviembre
- Finalizado | Deportivo Wanka 0-3 Rebaza Acosta
- Finalizado | Regatas Lima 3-0 Deportivo Soan
- Finalizado | Universitario 0-3 Circolo Sportivo
Domingo 22 de noviembre
- 2.15 p. m. | Géminis vs Perú Sub-19
- 4.30 p. m. | San Martín vs Olva Latino
- 6.30 p. m. | Alianza Lima vs Atlético Atenea
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de esta primera etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.