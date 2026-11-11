Fenómeno El Niño: Gobierno ejecutó solo el 17% de los S/2.512 millones transferidos por decreto

La limpieza de ríos y quebradas es una de las principales medidas para reducir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias.

La limpieza de ríos y quebradas es una de las principales medidas para reducir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias. Composición LR/IA

Al 10 de noviembre, el Gobierno había gastado S/425 millones de los S/2.512 millones transferidos mediante 18 decretos emitidos desde agosto por la actual administración para atender la emergencia del Fenómeno El Niño. El monto representa una ejecución de apenas 16,9%, según el seguimiento del Observatorio de Os, Gestión Estratégica de Oportunidades Sostenibles.

La situación es más preocupante en una de las intervenciones prioritarias antes de la temporada de lluvias: la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas. Aunque estas acciones cuentan con recursos asignados y el 87% ya se encuentra certificado, el gasto efectivo apenas alcanza el 8,9%, pese a que han transcurrido más de 50 días desde las transferencias.

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José Miguel Flórez, gerente general de Os, señaló a La República que el país vuelve a enfrentar un problema que se repite desde anteriores episodios del fenómeno climático: se anuncian planes y presupuestos millonarios, pero las intervenciones no llegan a ejecutarse oportunamente. A su juicio, el panorama es complicado porque no se han concretado las obras preventivas que debieron quedar listas después de las emergencias anteriores.

Gobierno concentra el 100% de las transferencias para el FEN realizadas por decreto

El gerente general de Os reconoció que la actual administración recibió una emergencia cuya solución requiere intervenciones que difícilmente podían ejecutarse en apenas sus primeros meses de gestión. Sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no elimina la responsabilidad de avanzar con los recursos disponibles. "Lo poco que ha podido hacer, tampoco lo está haciendo. Está ejecutando muy poco", cuestionó.

Otro aspecto que revela el seguimiento de Os es que el monto transferido mediante decretos se concentró íntegramente en el Gobierno nacional. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recibió S/1.056,7 millones, el 42% del total; Defensa, S/412,7 millones; Educación, S/376,4 millones; y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), S/375 millones. Los gobiernos regionales y las municipalidades no recibieron recursos de estas transferencias.

Por otra parte, Os identificó S/583 millones en los presupuestos institucionales de las entidades de los tres niveles de gobierno para financiar actividades relacionadas con el Fenómeno El Niño. Este monto, que corresponde a una fuente presupuestal distinta de las transferencias por decreto, registraba una ejecución global de 15,5%. El Gobierno nacional concentraba el 92% de esos recursos y había gastado el 11%; los gobiernos regionales disponían del 7% y ejecutaron el 60%; mientras que las municipalidades contaban con el 1% y ya habían utilizado el 96% de sus asignaciones. Flórez destacó este último resultado frente a los cuestionamientos habituales sobre la capacidad de gasto de los municipios.

Limpieza de ríos y quebradas registra apenas 8,9% de ejecución

La baja ejecución adquiere mayor relevancia en las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y desbordes. Según el seguimiento de Os, la limpieza de cauces registra un avance de gasto de apenas 8,9%, pese a que el 87% de los recursos correspondientes ya se encontraba certificado.

Para Flórez, este retraso resulta especialmente preocupante porque se trata de trabajos que deben realizarse antes de que se intensifiquen las lluvias. El especialista señaló que el país cuenta con antecedentes de intervenciones que fueron planificadas y presupuestadas, pero que no llegaron a concretarse en los plazos previstos.

A ello se suma la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de infraestructura. El análisis del observatorio identificó 2.450 inversiones de prevención aprobadas en distritos declarados en emergencia, cuyo monto conjunto asciende a S/25.500 millones. Esta cifra permite dimensionar la magnitud de las intervenciones pendientes frente a los recursos que se han transferido para la actual emergencia.

El problema tampoco se limita al presupuesto distribuido mediante decretos. La Ley 32744 aprobó un crédito suplementario de S/8.228 millones, que fue presentado dentro del contexto de la atención del Fenómeno El Niño. No obstante, la revisión de sus anexos realizada por Os encontró que solo S/589 millones, equivalentes al 7,2%, tienen un destino claramente vinculado al fenómeno climático.

Otros S/517 millones podrían tener relación con la emergencia, pero están mezclados con finalidades distintas y no pueden identificarse exclusivamente como recursos para El Niño. En tanto, S/6.474 millones, cerca del 79% del crédito, corresponden a otros fines, entre ellos partidas para la Fuerza Aérea, pensiones y la Línea 2 del Metro de Lima. Por ello, el monto total del crédito suplementario no puede considerarse íntegramente como presupuesto destinado a la prevención.

Seis obras acumulan S/2.724 millones; solo el 7,5% se ejecutó desde agosto

El observatorio también revisó la ejecución financiera de seis obras de prevención vinculadas con las zonas mencionadas por el Gobierno, entre ellas intervenciones en Cañete, Chincha, Pisco y los trabajos en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, además del río Moche. En conjunto, estas obras acumularon S/2.724 millones de gasto desde 2017 hasta noviembre de 2026.

Sin embargo, solo S/204 millones se ejecutaron entre agosto y noviembre de este año, periodo correspondiente a la actual administración. Esto representa el 7,5% del gasto acumulado en las obras analizadas. La mayor parte de ese desembolso reciente corresponde a las intervenciones en San Ildefonso, San Carlos y el río Moche, que concentran S/197 millones.

El análisis no cuestiona que el Gobierno inaugure o presente obras que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante las lluvias, sino que advierte que los proyectos rastreados fueron financiados y ejecutados principalmente durante administraciones anteriores. Por tanto, esos trabajos no pueden atribuirse íntegramente a la inversión de los últimos tres meses.

Reconstrucción con Cambios ejecutó solo el 37,4% de su plan en cuatro años

La falta de ejecución oportuna tampoco es nueva. Flórez recordó que, después del Fenómeno El Niño Costero de 2017, el plan de Reconstrucción con Cambios contempló S/25.655 millones para atender los daños y desarrollar infraestructura. Sin embargo, cuatro años después, en 2021, solo se había ejecutado el 37,4% de ese presupuesto, según cifras de la Contraloría.

El representante de Os sostuvo que las demoras se repiten pese a que el país ha atravesado varias emergencias climáticas y ha contado con recursos destinados a reducir sus efectos. Como ejemplo, mencionó los sistemas de drenaje pluvial previstos para Trujillo, Chiclayo y Paita, cuyos proyectos fueron anunciados después de la emergencia de 2017 y continúan pendientes, con horizontes de ejecución que se han postergado.

La misma dificultad se observó durante el episodio de El Niño de 2023. En octubre de ese año, la Contraloría reportó que se había ejecutado el 19,2% de los S/4.116 millones considerados para la emergencia. Al cierre del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registró S/3.113 millones de gasto, aunque no existe un porcentaje oficial de ejecución final comparable debido a los cambios que tuvo el presupuesto de referencia durante ese periodo.

Para Flórez, el país vuelve a enfrentar las consecuencias de no haber aprendido de esas experiencias. "De manera reiterada se hacen planes enormes, con brechas de miles de millones, sin embargo, no se ejecutan", advirtió.

El gerente general de Os consideró que la responsabilidad por la falta de prevención no corresponde únicamente al Gobierno que enfrenta la emergencia actual, aunque reconoció que la administración tiene que responder por los recursos que recibió y por las acciones que todavía puede ejecutar.