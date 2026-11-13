Entel dejará el mercado peruano tras acordar la venta de su operación por US$1.714 millones

La compañía chilena Entel acordó vender el 100% de sus operaciones en Perú a Millicom por un valor empresa de US$1.714 millones, con lo que pone fin a más de una década de inversiones en el mercado peruano. El acuerdo comprende la totalidad de las acciones de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., según informó la empresa este 13 de noviembre.

El monto de la operación equivale a 5,34 veces el EBITDA acumulado en los últimos doce meses a junio de 2026.

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La operación también dejaría a Entel una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98.000 millones de pesos chilenos. Sin embargo, el acuerdo todavía debe recibir la aprobación de los accionistas de la compañía, cuya Junta Extraordinaria fue convocada para el próximo 30 de noviembre.

Entel vende su negocio en Perú tras más de diez años de inversión

La decisión llega cuando la filial peruana mantiene un desempeño favorable para el grupo. Entel Perú representa el 36% de los ingresos consolidados de la compañía chilena y supera los 10 millones de clientes, una dimensión que explica el peso de esta operación dentro de sus negocios fuera de Chile.

En el mercado peruano, la empresa se consolidó en 2023 como el segundo operador en participación de ingresos por servicios móviles. Además, en 2025, Perú se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, en contar con el servicio Direct to Cell de Starlink, que permite conectar teléfonos celulares directamente con satélites.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, sostuvo que la posición alcanzada por la filial permitió concretar la venta en un momento favorable para sus accionistas y destacó el trabajo realizado durante los años de operación en el país.

"La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad", señaló.

¿Por qué Entel decidió concentrar sus inversiones en Chile?

La venta responde a una decisión de reorganización del grupo chileno, que busca concentrar recursos en su mercado de origen y fortalecer su posición frente a la competencia. Büchi explicó que la compañía necesita mantener un ritmo elevado de inversión en Chile, donde busca ampliar sus negocios de internet para el hogar, servicios digitales y otras actividades vinculadas a la conectividad.

"Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes", afirmó el ejecutivo.

La empresa sostiene que el dinero recibido contribuirá a fortalecer su posición financiera y financiar sus próximos planes de expansión. Con esta decisión, Entel busca capitalizar los resultados obtenidos en Perú y destinar una mayor parte de sus recursos a los negocios donde considera que tiene mejores oportunidades de crecimiento.

Accionistas de Entel decidirán la venta el próximo 30 de noviembre

Aunque el acuerdo con Millicom ya fue suscrito, su ejecución depende de la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 30 de noviembre. En esa reunión también se someterán a votación los actos y contratos necesarios para concretar la transferencia de ambas empresas.

Además, el directorio propondrá distribuir un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, con cargo a las utilidades acumuladas de Entel y sujeto a que la transacción llegue a materializarse.

De aprobarse la operación y cumplirse las condiciones correspondientes, Millicom asumirá el control de las dos compañías peruanas, que reúnen una base de más de diez millones de clientes. Para Entel, la venta representa el cierre de una etapa de expansión internacional y la posibilidad de reforzar su posición en Chile con los recursos obtenidos.