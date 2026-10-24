Lote 192: Petroloreto asumirá el 75% y operará el yacimiento durante 27 años

El desarrollo del yacimiento es clave para recuperar la producción petrolera en la Amazonía peruana.

El desarrollo del yacimiento es clave para recuperar la producción petrolera en la Amazonía peruana. Composición LR/IA

Seis días después de recuperar el 100% de participación en el Lote 192, Petroperú volvió a incorporar un socio privado y transfirió el 75% del contrato de explotación a Petroloreto S.A.C., subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited. La empresa asumirá la operación del yacimiento durante los próximos 27 años, mientras que la petrolera estatal conservará el 25% restante.

El cambio contractual se produce en medio de los esfuerzos por reactivar uno de los principales yacimientos petroleros del país. El acuerdo entre Petroperú, Petroloreto y Perupetro establece las condiciones para desarrollar las operaciones durante los próximos 27 años, con un programa de trabajo que requiere una inversión mínima de US$230 millones.

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La nueva distribución modifica nuevamente la estructura del contrato. El 17 de octubre, mediante el Decreto Supremo N.° 021-2026-EM, el Gobierno autorizó que Petroperú recuperara el 61% de participación que mantenía Altamesa Energy Perú. Con esa transferencia, la petrolera estatal volvió a concentrar la totalidad del contrato, luego de haber cedido la mayoría de su participación en 2024.

Sin embargo, la recuperación del control total duró menos de una semana antes de que se aprobara la incorporación de Petroloreto. La nueva modificación permite que la empresa privada asuma la mayoría de la participación y la responsabilidad de operar el lote, mientras Petroperú permanece como socio.

Lote 192 requiere al menos US$230 millones para reactivar sus operaciones

El programa de trabajo contempla la rehabilitación de instalaciones, la reactivación de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración. Estas labores forman parte de las acciones necesarias para retomar gradualmente las operaciones petroleras.

La inversión mínima prevista asciende a US$230 millones, según informó Perupetro tras la suscripción de la modificación contractual.

La puesta en marcha dependerá de la ejecución de los trabajos técnicos y de la recuperación de la infraestructura necesaria para producir crudo. Por ello, el principal desafío de la nueva asociación será convertir el cambio contractual en avances operativos concretos.

Perupetro señaló que su participación en el proceso comprendió la calificación del socio propuesto por Petroperú. La evaluación incluyó documentación financiera auditada y otros requisitos establecidos en la normativa para verificar la capacidad económica, financiera, técnica y legal de la empresa.

La selección, negociación y propuesta del socio estratégico correspondieron a Petroperú, mientras que Perupetro intervino en la evaluación de los requisitos exigidos para su incorporación al contrato.

¿Dónde se ubica el Lote 192 y por qué es importante?

El yacimiento se encuentra en la región Loreto y comprende áreas de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, así como de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto. De acuerdo con información difundida por Petroperú, cuenta con reservas estimadas superiores a los 120 millones de barriles.

La dimensión de estos recursos convierte al lote en un activo relevante para la actividad petrolera nacional. No obstante, el volumen de reservas estimadas no equivale a petróleo disponible para su extracción inmediata: para aprovecharlo se requieren inversiones, trabajos de rehabilitación y perforación, además de condiciones operativas que permitan sostener la producción.

La evolución del Lote 192 dependerá de que la asociación ejecute el programa de inversión previsto y consiga reactivar progresivamente la producción en la Amazonía peruana.