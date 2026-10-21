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Economía

Senado elige a Oswaldo Molina, José Stok y Juan José Marthans como directores del BCRP hasta 2031

Los tres representantes elegidos por el Congreso integrarán el directorio del Banco Central durante el periodo 2026-2031. Dos fueron propuestos por Fuerza Popular y el tercero por Renovación Popular.

La elección se definió mediante votaciones individuales en el Pleno, con distintos niveles de respaldo para cada candidato.
La elección se definió mediante votaciones individuales en el Pleno, con distintos niveles de respaldo para cada candidato.Congreso de la República del Perú
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El Senado eligió este miércoles a Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como los tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que corresponden al Poder Legislativo para el periodo 2026-2031. La decisión se tomó mediante votaciones individuales en el Pleno y definió a los representantes parlamentarios que participarán en las decisiones de una de las principales instituciones económicas del país.

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Molina obtuvo 40 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra. Stok recibió 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, mientras que Marthans alcanzó 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Las tres candidaturas superaron el umbral requerido para la elección.

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Las designaciones completan la selección de los siete integrantes del directorio del BCRP para el nuevo periodo. El organismo tiene a su cargo preservar la estabilidad monetaria, una función que incide en la evolución de los precios, las expectativas económicas y las condiciones en las que operan empresas y hogares.

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¿Qué bancadas propusieron a los nuevos directores del BCRP?

Los tres elegidos llegaron al proceso con el respaldo de dos agrupaciones políticas. Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella fueron propuestos por Fuerza Popular, mientras que Juan José Marthans León fue presentado por Renovación Popular.

La votación se produjo después de que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado culminara la evaluación de los postulantes, que incluyó la revisión de su trayectoria académica, experiencia profesional y entrevistas personales. El informe final fue aprobado el 7 de octubre y remitido al Pleno para que los senadores resolvieran las designaciones.

La elección de Marthans se concretó pese a que ocupó el quinto lugar en el orden de mérito de la comisión, con 86,60 puntos. Por delante de él figuraban Santiago Francisco Roca Tavella, con 86,91 puntos, y José Antonio Fernández Baca Llamosas, con 90,18 puntos. Este último no consiguió un puesto en el directorio.

El resultado muestra que el puntaje obtenido en la evaluación no determinaba automáticamente la elección. El Pleno debía votar las candidaturas y definir quiénes ocuparían los tres puestos parlamentarios, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del Senado.

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¿Cómo queda conformado el directorio del Banco Central?

La Constitución establece que el directorio del BCRP está compuesto por siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, incluido el presidente de la institución, mientras que el Congreso elige a los otros tres.

Julio Velarde fue ratificado por el Senado para continuar al frente del organismo durante el periodo 2026-2031. El Ejecutivo también designó como directores a Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Con la elección de Molina, Stok y Marthans, quedan definidos los tres puestos correspondientes al Poder Legislativo. El nuevo directorio reúne así a los integrantes designados por el Ejecutivo y a los representantes elegidos por el Senado, dentro de la estructura prevista para la conducción del Banco Central.

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¿Quiénes son los tres nuevos directores del BCRP?

Oswaldo Molina Campodónico

Es economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, con especialización en microeconomía del desarrollo, economía pública y laboral. En el sector público, fue director general de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social. También trabajó como gerente senior de Economía en el Instituto Libertad y Democracia.

José Ricardo Stok Capella

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, España. Tiene trayectoria en gestión financiera, consultoría y dirección empresarial. Fue presidente ejecutivo del Banco de la Nación entre febrero y diciembre de 2025, presidente del directorio del Banco de Comercio y del Grupo Distriluz, además de integrante del directorio de Indecopi. También desarrolló una extensa carrera académica y directiva en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Juan José Marthans León

Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de posgrado en banca, finanzas y política financiera. Su trayectoria incluye la jefatura de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) entre 2002 y 2007, además de una anterior participación en el directorio del BCRP. También integró el directorio de Indecopi y ha desarrollado actividad académica en instituciones como la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico y la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. En el ámbito privado, presidió el directorio de Kallpa Securities SAB.

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