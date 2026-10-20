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Economía

Gobierno evalúa suspensión perfecta y apoyo financiero a empresas ante impacto de El Niño, anuncia Sheput

El ministro de Trabajo señaló que se prepara una normativa para atender a las empresas que deban interrumpir su producción y a los trabajadores que pierdan ingresos. Las medidas aún están en evaluación y no se han precisado sus alcances.

Juan Sheput advirtió que el fenómeno podría extenderse durante todo 2027 y tener efectos altamente destructivos.
Juan Sheput advirtió que el fenómeno podría extenderse durante todo 2027 y tener efectos altamente destructivos.MTPE
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El Gobierno evalúa reducir algunas cargas a las empresas y brindarles apoyo legal o financiero ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que también se prepara una normativa para compensar a los trabajadores si un evento climático interrumpe el proceso productivo.

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“Estamos viendo la forma de aligerar en algún tipo de carga a las empresas, estamos pensando inclusive en la suspensión perfecta, si es que la situación se va a dar”, declaró Sheput. El ministro precisó que las alternativas de apoyo todavía están en evaluación.

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El funcionario explicó que la preocupación del Ejecutivo no se limita a los daños que El Niño pueda ocasionar por las lluvias, los desbordes y las afectaciones en el territorio. También contempla las consecuencias para las empresas que pierdan la capacidad de seguir produciendo y para los trabajadores que dejen de recibir ingresos.

“Desde el Gobierno se está pensando en la eventualidad de algún tipo de apoyo de índole legal o financiero, es algo que está en evaluación”, sostuvo.

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Preparan normativa para compensar a trabajadores

Sheput indicó que el Gobierno está elaborando disposiciones para responder ante una eventual interrupción de las actividades productivas. “Se está haciendo la normativa para que, ante la eventualidad de un suceso que termine con ese proceso productivo, pueda ser compensado de alguna forma”, afirmó.

El ministro no detalló cómo funcionaría esa compensación ni qué mecanismo se utilizaría para hacerla efectiva. Tampoco precisó quiénes serían los beneficiarios, de dónde provendrían los recursos o cuándo estaría lista la normativa.

La suspensión perfecta de labores es una de las alternativas que mencionó para afrontar una eventual paralización. Sin embargo, no explicó si el Gobierno plantea modificar las reglas vigentes ni qué condiciones específicas se considerarían para aplicar esta figura ante los efectos del fenómeno climático.

El apoyo a las empresas es el otro componente que permanece en evaluación. Sheput habló de aliviar algunas cargas empresariales y contempló asistencia legal o financiera, pero no identificó medidas concretas ni anunció montos destinados a ese fin.

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Sheput advierte posible impacto durante 2027

El ministro sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja el Gobierno, El Niño podría presentar características excepcionales y prolongarse durante todo 2027.

“Va a ser un meganiño, va a ser altamente destructivo, va a durar más de lo que usualmente dura, que es aproximadamente un semestre; es posible que nos acompañe todo el año 2027”, declaró. A partir de ese escenario, señaló que la población debe estar preparada.

Sheput insistió en que los efectos económicos del fenómeno también deben formar parte de la respuesta. Además de los daños materiales, advirtió sobre la posibilidad de que las empresas pierdan la capacidad de mantener sus operaciones y que sus trabajadores dejen de percibir ingresos.

El ministro señaló que se viene trabajando con los sectores productivos, las pequeñas empresas y el sector económico para abordar esta situación. No obstante, no precisó qué entidades participarían en la aplicación de las medidas ni qué acuerdos se han alcanzado hasta el momento.

Las propuestas continúan en evaluación y el Gobierno aún no ha detallado el alcance de los apoyos ni las condiciones para activar la compensación a los trabajadores.

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