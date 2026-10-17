Es falso que el mar de Máncora se salió por el sismo en Panamá: la Marina descartó riesgo de tsunami

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra el mar saliéndose en Máncora, Piura, y afirma que el fenómeno fue provocado por el sismo de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá.

LO VERDADERO:

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó el riesgo de tsunami en el litoral peruano tras el sismo en Panamá.

Diversos medios de comunicación informaron sobre el pronunciamiento de la Marina y señalaron que el movimiento telúrico no representaba una amenaza de tsunami para las costas peruanas.

En redes sociales circula un video que muestra el mar saliéndose en Máncora, Piura, y que se presenta como una consecuencia del sismo de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá. Las publicaciones vinculan ambos hechos y sugieren que el movimiento telúrico provocó un cambio inusual en el nivel del mar en la costa peruana. Sin embargo, es falso que este fenómeno haya sido provocado por el sismo.

Captura del video viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, entidad encargada de monitorear y emitir información sobre posibles tsunamis que puedan afectar las costas del país, informó que el sismo ocurrido en Panamá no representaba una amenaza de tsunami para el litoral peruano. Este pronunciamiento contradice la afirmación difundida en redes sociales, que vincula el movimiento telúrico con el comportamiento del mar en Máncora. Por ello, no existe sustento para atribuir al terremoto el incremento del nivel del mar que se observa en el video viral.

Dirección de Hidrografía y Navegación. Foto: Dirección de Hidrografía y Navegación

Además, diversos medios de comunicación informaron sobre el pronunciamiento de la Marina de Guerra del Perú y señalaron que no se había emitido una alerta de tsunami para las costas peruanas tras el sismo. Estas publicaciones difundieron la evaluación de la autoridad marítima y permiten contextualizar la información que circula en redes sociales.

Nota de La República. Foto: La República

Nota de TV Perú. Foto: TV Perú

Por ello, es falso que el sismo ocurrido en Panamá haya provocado que el mar se saliera en Máncora, pues la DHN descartó el riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento telúrico.

Conclusión

En redes sociales circula un video que muestra el mar saliéndose en Máncora, Piura, y afirma que el fenómeno fue provocado por el sismo de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó el riesgo de tsunami en el litoral peruano tras el terremoto.